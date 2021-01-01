вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника

Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника
Друге десятиліття XXI століття можна сміливо ознаменувати масштабністю та ідейністю. В усьому хочеться шукати саме цього, чогось значимого й змістовного. Адже від банального споживацтва людство втомлюється, паралельно шукаючи глибину.

Збільшення кількості населення призвело й до логічного збільшення кількості будівництв різних житлових комплексів, котрі, однак, різняються часто лише назвою, та й то не завжди. Більшість із цих багатоповерхівок із гламурними іменами не має за собою ні ідеї, ні масштабів, котрих уже вимагає 2021 рік. Нині ж люди хочуть шукати не просто дешеву квартиру, хороше планування чи панорамний вигляд, який скоро закриє новий комплекс, натомість хочуть концепту, ідеї, значимості.

У столиці концентрація масштабних та ідейних комплексів чимала, там є ціле місто в місті – «Комфорт Таун», масштабними у плані сервісу можна назвати «Chicago», у плані зеленого підходу до життя мешканців – «O2 Residence». Однак такі проекти є не тільки в Києві.

У Луцьку є житловий район «Сімейна Фортеця. Гордість», котрий ставить перед собою цілу низку екологічних цілей. По-перше, це один із небагатьох саме районів, а не маленьких комплексів, по-друге, на меті – зробити все, аби максимально озеленити територію й компенсувати те, що ліс тут вирубували протягом багатьох років. За розміром району та внутрішнього парку – це найбільш масштабний проєкт у Луцьку та області. А у ці масштаби забудовник вкладає ще й зміст і благородні цілі.

Звісно, не всі забудовники здатні створювати масштабно, будувати цілі райони, однак у рамках своїх компетенцій долучатися до важливих соціальних і екологічних ініціатив – таки можуть. Бо масштаб не тільки в розмірі, але й у «висоті польоту».

За деталями звертайтесь за телефоном 067 642 50 39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сімейна Фортеця. Гордість, житловий район, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника
Сьогодні, 08:02
Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Сьогодні, 07:31
Яка головна помилка при зарядці смартфону
Сьогодні, 06:29
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021
Сьогодні, 05:27
Схожі новини
Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО* Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
22 липня на Волині: гортаючи календар 22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО Заручники луцького терориста і досі бояться користуватися громадським транспортом. ВІДЕО
21 липень, 23:34
«Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО «Треба помагати цим людям, а не шкодити», – депутат Луцькради Тарас Шкітер про місцевий бізнес. ВІДЕО
21 липень, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із серпня дорожчають магазини на ринку у Княгининку. ФОТО, ВІДЕО*
Сьогодні, 08:13
 0
Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника
Сьогодні, 08:02
 0
Дієтологиня розповіла, чому не можна на ніч їсти солоне
Сьогодні, 07:31
 0
Яка головна помилка при зарядці смартфону
Сьогодні, 06:29
 0
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8