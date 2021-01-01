Один з наймасштабніших житлових проектів Волині: чим особлива ідеологія забудовника





Збільшення кількості населення призвело й до логічного збільшення кількості будівництв різних житлових комплексів, котрі, однак, різняються часто лише назвою, та й то не завжди. Більшість із цих багатоповерхівок із гламурними іменами не має за собою ні ідеї, ні масштабів, котрих уже вимагає 2021 рік. Нині ж люди хочуть шукати не просто дешеву квартиру, хороше планування чи панорамний вигляд, який скоро закриє новий комплекс, натомість хочуть концепту, ідеї, значимості.



У столиці концентрація масштабних та ідейних комплексів чимала, там є ціле місто в місті – «Комфорт Таун», масштабними у плані сервісу можна назвати «Chicago», у плані зеленого підходу до життя мешканців – «O2 Residence». Однак такі проекти є не тільки в Києві.



У Луцьку є житловий район



Звісно, не всі забудовники здатні створювати масштабно, будувати цілі райони, однак у рамках своїх компетенцій долучатися до важливих соціальних і екологічних ініціатив – таки можуть. Бо масштаб не тільки в розмірі, але й у «висоті польоту».



За деталями звертайтесь за телефоном 067 642 50 39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Друге десятиліття XXI століття можна сміливо ознаменувати масштабністю та ідейністю. В усьому хочеться шукати саме цього, чогось значимого й змістовного. Адже від банального споживацтва людство втомлюється, паралельно шукаючи глибину.Збільшення кількості населення призвело й до логічного збільшення кількості будівництв різних житлових комплексів, котрі, однак, різняються часто лише назвою, та й то не завжди. Більшість із цих багатоповерхівок із гламурними іменами не має за собою ні ідеї, ні масштабів, котрих уже вимагає 2021 рік. Нині ж люди хочуть шукати не просто дешеву квартиру, хороше планування чи панорамний вигляд, який скоро закриє новий комплекс, натомість хочуть концепту, ідеї, значимості.У столиці концентрація масштабних та ідейних комплексів чимала, там є ціле місто в місті – «Комфорт Таун», масштабними у плані сервісу можна назвати «Chicago», у плані зеленого підходу до життя мешканців – «O2 Residence». Однак такі проекти є не тільки в Києві.У Луцьку є житловий район «Сімейна Фортеця. Гордість» , котрий ставить перед собою цілу низку екологічних цілей. По-перше, це один із небагатьох саме районів, а не маленьких комплексів, по-друге, на меті – зробити все, аби максимально озеленити територію й компенсувати те, що ліс тут вирубували протягом багатьох років. За розміром району та внутрішнього парку – це найбільш масштабний проєкт у Луцьку та області. А у ці масштаби забудовник вкладає ще й зміст і благородні цілі.Звісно, не всі забудовники здатні створювати масштабно, будувати цілі райони, однак у рамках своїх компетенцій долучатися до важливих соціальних і екологічних ініціатив – таки можуть. Бо масштаб не тільки в розмірі, але й у «висоті польоту».За деталями звертайтесь за телефоном 067 642 50 39.

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