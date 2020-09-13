У Львові син до смерті побив власну матір





Злочин було скоєно 20 липня близько 2:30 в одній із квартир на вулиці Дніпровській. Загиблій було 48 років.



Слідчі з'ясували, що вночі між сином і матір'ю виник побутовий конфлікт, під час якого хлопець завдав жінці численних ударів руками і ногами. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.



Тіло загиблої скеровано на експертизу.



Підозрюваного затримали, невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід. Розслідування ведеться за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові затримали 25-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві власної матері. За даними поліції у Львівській області, жінку побили до смерті.Злочин було скоєно 20 липня близько 2:30 в одній із квартир на вулиці Дніпровській. Загиблій було 48 років.Слідчі з'ясували, що вночі між сином і матір'ю виник побутовий конфлікт, під час якого хлопець завдав жінці численних ударів руками і ногами. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.Тіло загиблої скеровано на експертизу.Підозрюваного затримали, невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід. Розслідування ведеться за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Хлопцю загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

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