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Українським вчителям куплять ноутбуки

Українським вчителям куплять ноутбуки
В Україні презентували державну субвенцію на придбання ноутбуків для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання.

Ініціатива створена в межах додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, - йдеться на сайті Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.

У держбюджеті-2021 передбачене додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн субвенції спрямовуються на придбання ноутбуків для вчителів.

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Теги: освіта, Україна
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