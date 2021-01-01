Українським вчителям куплять ноутбуки
Сьогодні, 03:18
В Україні презентували державну субвенцію на придбання ноутбуків для педагогічних працівників шкіл для організації дистанційного навчання.
Ініціатива створена в межах додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, - йдеться на сайті Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
У держбюджеті-2021 передбачене додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн субвенції спрямовуються на придбання ноутбуків для вчителів.
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Ініціатива створена в межах додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, - йдеться на сайті Міністерства та Комітету цифрової трансформації України.
У держбюджеті-2021 передбачене додаткове фінансування в розмірі 1 млрд грн на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн субвенції спрямовуються на придбання ноутбуків для вчителів.
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