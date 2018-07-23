Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО

Крім Верхнього замку, або ж, як його називають сьогодні, Луцького замку чи замку Любарта, у Луцьку був ще й Окольний (Нижній) замок. У його мурах налічувалося вісім веж – чотири дерев’яні та чотири муровані.Серед них – вежа Чорторийських, яка вціліла до наших днів без значних руйнувань. Відтак, її, підвали і частину фасаду монастиря єзуїтів вирішили відреставрувати, подарувавши місту ще один туристичний об'єкт. Сьогодні, 22 липня, оглянули завершальний етап робіт, які тривали фактично впродовж двох років.Начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльностізазначила, що реалізація проєкту стала можливою завдяки участі у Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 "Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна".Під час робіт виявили неочікувану знахідку - приблизно 170 квадратних метрів підвалів щодо яких не було жодних згадок. Тому підземелля вежі і монастиря вирішили об'єднати у єдиний комплекс. Там знайшли чимало артефактів: скляний посуд, ручне оригінальне оздоблення каменів, цеглу дзеркально датовану 1826 роком та інше. Їх розкопували студенти-історики на чолі з археологомСпеціалісти підприємства "Житлобуд-2", що виконували реставрацію, з-поміж іншого зберегли метра залишків мурів Окольного замку. На об'єкті облаштували художню підсвітку, щоб підкреслити усі його цікавинки."Це найбільш грандіозний реставраційний проект за часів Незалежності у нашому місті. Масштаби вражають, кількість проробленого вражає, сума коштів є досить значною, оскільки більше 30 мільйонів гривень отримали в межах грантової програми. Коли роботи завершать, ми продемонструємо фото, який вигляд тут все мало до реставрації. Чудово, що сьогодні реалізовують такі проекти. Луцьк має туристичний потенціал. Ми вважаємо, що цей об'єкт буде притягувати туристів, він буде цікавим", - зазначив міський головаМер повідомив, що на сьогодні існує домовленість, аби з'єднати підземелля собору з підземеллями вежі Чорторийських та проводити найдовшу в країні екскурсію.За словами Вікторії Гомонець, після завершення реставрації приміщення наповнять цікавинками, серед них - голограма привида, мультимедійні екрани, силіконова фігура монаха, лицарські обладунки. За допомогою сучасних технологій туристи зможуть побачити, як комплекс виглядав у минулому.Планують, що для відвідувачів відкриють вежу Чорторийських та підвали монастиря єзуїтів наприкінці вересня-на початку жовтня цього року. На територію вхід буде безкоштовним, платити доведеться лише за екскурсії, кошти від яких йтимуть на утримання території.