Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти
Сьогодні, 00:11
Незабаром Володимир-Волинська міська територіальна громада отримає 2 400 000 гривень із державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій. Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат України Ігор Гузь.
Округ Ігоря Гузя отримає додатково із держбюджету майже 10 000 000 гривень на соціально-економічний розвиток територій. З них для потреб Володимир-Волинської громади виділяється 2, 4 млн грн.
Дані кошти спрямовують на такі напрямки:
700 000 грн – капремонт скверу на вул. Поліської Січі;
500 000 грн – капремонт скверу Героїв Майдану;
250 000 грн – придбання та облаштування серверного обладнання для виконкому міськради;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Карбишева;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Поліської Січі, 53, 55;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Ганни Жешко;
140 000 грн – придбання кондиціонерів для КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»;
120 000 грн – придбання програмного забезпечення для автоматизованої системи формування та ведення реєстру територіальної громади;
100 000 грн – придбання елементів дитмайданчика біля клубу в с. Вощатин;
80 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Князя Василька, 3;
60 000 грн – придбання спортивних тренажерів за адресою: вул. Просвіти, 49.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Округ Ігоря Гузя отримає додатково із держбюджету майже 10 000 000 гривень на соціально-економічний розвиток територій. З них для потреб Володимир-Волинської громади виділяється 2, 4 млн грн.
Дані кошти спрямовують на такі напрямки:
700 000 грн – капремонт скверу на вул. Поліської Січі;
500 000 грн – капремонт скверу Героїв Майдану;
250 000 грн – придбання та облаштування серверного обладнання для виконкому міськради;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Карбишева;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Поліської Січі, 53, 55;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Ганни Жешко;
140 000 грн – придбання кондиціонерів для КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»;
120 000 грн – придбання програмного забезпечення для автоматизованої системи формування та ведення реєстру територіальної громади;
100 000 грн – придбання елементів дитмайданчика біля клубу в с. Вощатин;
80 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Князя Василька, 3;
60 000 грн – придбання спортивних тренажерів за адресою: вул. Просвіти, 49.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти
Сьогодні, 00:11
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Ратнівській райлікарні закривають інфекційне відділення
22 липень, 22:49
Повідомили про стан 3-річної дівчинки з Іванич, яка вчора потрапила під колеса буса
22 липень, 22:12