вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти

Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти
Незабаром Володимир-Волинська міська територіальна громада отримає 2 400 000 гривень із державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій. Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат України Ігор Гузь.

Округ Ігоря Гузя отримає додатково із держбюджету майже 10 000 000 гривень на соціально-економічний розвиток територій. З них для потреб Володимир-Волинської громади виділяється 2, 4 млн грн.

Дані кошти спрямовують на такі напрямки:

700 000 грн – капремонт скверу на вул. Поліської Січі;
500 000 грн – капремонт скверу Героїв Майдану;
250 000 грн – придбання та облаштування серверного обладнання для виконкому міськради;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Карбишева;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Поліської Січі, 53, 55;
150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Ганни Жешко;
140 000 грн – придбання кондиціонерів для КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»;
120 000 грн – придбання програмного забезпечення для автоматизованої системи формування та ведення реєстру територіальної громади;
100 000 грн – придбання елементів дитмайданчика біля клубу в с. Вощатин;
80 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Князя Василька, 3;
60 000 грн – придбання спортивних тренажерів за адресою: вул. Просвіти, 49.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кошти з держбюджету, Володимир-Волинський, Гузь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти
Сьогодні, 00:11
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Розповіли, коли закінчать будівництво громадської вбиральні у луцькому парку.ФОТО
22 липень, 23:26
У Ратнівській райлікарні закривають інфекційне відділення
22 липень, 22:49
Повідомили про стан 3-річної дівчинки з Іванич, яка вчора потрапила під колеса буса
22 липень, 22:12
Схожі новини
Військовим у Володимирі-Волинському добудують житло. ВІДЕО Військовим у Володимирі-Волинському добудують житло. ВІДЕО
17 травень, 2016, 17:43
На ремонт дороги у Володимирі-Волинському держава виділить 5 мільйонів На ремонт дороги у Володимирі-Волинському держава виділить 5 мільйонів
13 квітень, 2016, 10:19
Прокурора попросили розібратися зі скандальним волинським депутатом Прокурора попросили розібратися зі скандальним волинським депутатом
11 червень, 2014, 11:13
Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО. ОНОВЛЕНО Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО. ОНОВЛЕНО
21 липень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти
Сьогодні, 00:11
 0
23 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Розповіли, коли закінчать будівництво громадської вбиральні у луцькому парку.ФОТО
22 липень, 23:26
 0
У Ратнівській райлікарні закривають інфекційне відділення
22 липень, 22:49
 0
Повідомили про стан 3-річної дівчинки з Іванич, яка вчора потрапила під колеса буса
22 липень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8