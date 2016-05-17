Володимир-Волинська громада отримає понад 2 мільйони гривень із держбюджету: відомо куди витратять кошти

Ігор Гузь.



Округ Ігоря Гузя отримає додатково із держбюджету майже 10 000 000 гривень на соціально-економічний розвиток територій. З них для потреб Володимир-Волинської громади виділяється 2, 4 млн грн.



Дані кошти спрямовують на такі напрямки:



700 000 грн – капремонт скверу на вул. Поліської Січі;

500 000 грн – капремонт скверу Героїв Майдану;

250 000 грн – придбання та облаштування серверного обладнання для виконкому міськради;

150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Карбишева;

150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Поліської Січі, 53, 55;

150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Ганни Жешко;

140 000 грн – придбання кондиціонерів для КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»;

120 000 грн – придбання програмного забезпечення для автоматизованої системи формування та ведення реєстру територіальної громади;

100 000 грн – придбання елементів дитмайданчика біля клубу в с. Вощатин;

80 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Князя Василька, 3;

60 000 грн – придбання спортивних тренажерів за адресою: вул. Просвіти, 49.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незабаром Володимир-Волинська міська територіальна громада отримає 2 400 000 гривень із державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій. Про це на своїй офіційній сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат УкраїниОкруг Ігоря Гузя отримає додатково із держбюджету майже 10 000 000 гривень на соціально-економічний розвиток територій. З них для потреб Володимир-Волинської громади виділяється 2, 4 млн грн.Дані кошти спрямовують на такі напрямки:700 000 грн – капремонт скверу на вул. Поліської Січі;500 000 грн – капремонт скверу Героїв Майдану;250 000 грн – придбання та облаштування серверного обладнання для виконкому міськради;150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Карбишева;150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Поліської Січі, 53, 55;150 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Ганни Жешко;140 000 грн – придбання кондиціонерів для КП «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання»;120 000 грн – придбання програмного забезпечення для автоматизованої системи формування та ведення реєстру територіальної громади;100 000 грн – придбання елементів дитмайданчика біля клубу в с. Вощатин;80 000 грн – придбання елементів дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Князя Василька, 3;60 000 грн – придбання спортивних тренажерів за адресою: вул. Просвіти, 49.

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