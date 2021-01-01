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Прокурори вимагають повернути громаді на Волині пасовище, яке недобросовісний орендар розорав

Прокурори вимагають повернути громаді на Волині пасовище, яке недобросовісний орендар розорав
Прокурори в суді наполягають на поверненні недобросовісним орендарем, який розорав пасовище, земельної ділянки Олицькій територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Прокурори з'ясували, що у 2015 році суб’єкт господарювання взяв в оренду земельну ділянку – пасовище, проте згодом розорав понад 12 га й використовував їх як ріллю.

Таким чином орендар не лиш порушив вимоги земельного законодавства та умови договору оренди, а й знищив пасовище, належне територіальній громаді.

У суді прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди й повернення землі власнику.

Фото - ілюстративне

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Теги: орендар, Олицька громада, суд
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