Прокурори вимагають повернути громаді на Волині пасовище, яке недобросовісний орендар розорав
Сьогодні, 18:45
Прокурори в суді наполягають на поверненні недобросовісним орендарем, який розорав пасовище, земельної ділянки Олицькій територіальній громаді.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що у 2015 році суб’єкт господарювання взяв в оренду земельну ділянку – пасовище, проте згодом розорав понад 12 га й використовував їх як ріллю.
Таким чином орендар не лиш порушив вимоги земельного законодавства та умови договору оренди, а й знищив пасовище, належне територіальній громаді.
У суді прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди й повернення землі власнику.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що у 2015 році суб’єкт господарювання взяв в оренду земельну ділянку – пасовище, проте згодом розорав понад 12 га й використовував їх як ріллю.
Таким чином орендар не лиш порушив вимоги земельного законодавства та умови договору оренди, а й знищив пасовище, належне територіальній громаді.
У суді прокурори вимагатимуть розірвання договору оренди й повернення землі власнику.
Фото - ілюстративне
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