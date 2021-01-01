«Попередити домашнє насильство можна наданням соціального житла та створенням Інституту сім’ї», - Олександр Омельчук
Сьогодні, 13:17
Луцька районна рада з перших тижнів своєї роботи акцентує увагу на соціальному житлі для незахищених верств населення, у тому числі для жертв домашнього насилля.
Про це йдеться на сайті установи.
«Луцьк нещодавно сколихнула жахлива звістка про подвійне вбивство: чоловік убив свою колишню дружину, з якою проживав в одній квартирі, та доньку. Ми вже кілька місяців разом із жіночим рухом «За майбутнє» б’ємо у всі дзвони стосовно насилля у сім’ї. Треба думати глибше. Є чимало випадків, коли подружжя розлучене, але з певних причин проживає під одним дахом. Куди йти жінці з дітьми, коли чоловік піднімає руку?! Саме соціальне житло є рішенням, аби розділити насильника від сім’ї. І мова йде не лише про Луцький район. Ми закликаємо інші райони, області включитися у цей процес. Закинуті приміщення шкіл, ФАПів, інших об’єктів, які стоять у громадах пусткою можна облаштувати під соціально житло», - розповів голова Луцької райради Олександр Омельчук.
На його думку, із такими сім’ями мають комплексно працювати поліцейські, соціальні служби, психологи та духовенство.
«Безумовно, що має бути і державна підтримка, адже громади, маючи приміщення під соцжитло, не завжди можуть провести у них ремонт», - зауважив Олександр Омельчук.
Крім того, голова райради вважає, що держава повинна дати поштовх до створення Інституту сім’ї, зважаючи на те, що в Україні високий відсоток розлучень, від чого страждають діти.
«У деяких країнах світу практикують підготовку молоді перед вступом у шлюб, чому б і в Україні не запровадити подібну практику. Ми хочемо почути пропозиції від людей, яким вони бачать реалізацію Інституту сім’ї, для подальшого конструктивного звернення до народного депутата Вячеслава Рубльова», - сказав голова Луцької районної ради.
Заступниця керівника виконавчого апарату Луцької райради Тетяна Павлова-Багрійчук розповіла, що згідно із законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству», існує вимога про збільшення кількості притулків для постраждалих від домашнього насильства.
«Загалом такі притулки існують у кожному регіоні України, але в деяких випадках це – притулки на базі громадських організацій, і там критично не вистачає місць. Вони мали бути створені якомога швидше, але якщо говорити про українські реалії – невідомо, як це буде реалізовуватися. Тому ми закликаємо громади активізувати процес надання соціального житла для жертв домашнього насильства», - вважає Тетяна Павлова-Багрійчук.
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Про це йдеться на сайті установи.
«Луцьк нещодавно сколихнула жахлива звістка про подвійне вбивство: чоловік убив свою колишню дружину, з якою проживав в одній квартирі, та доньку. Ми вже кілька місяців разом із жіночим рухом «За майбутнє» б’ємо у всі дзвони стосовно насилля у сім’ї. Треба думати глибше. Є чимало випадків, коли подружжя розлучене, але з певних причин проживає під одним дахом. Куди йти жінці з дітьми, коли чоловік піднімає руку?! Саме соціальне житло є рішенням, аби розділити насильника від сім’ї. І мова йде не лише про Луцький район. Ми закликаємо інші райони, області включитися у цей процес. Закинуті приміщення шкіл, ФАПів, інших об’єктів, які стоять у громадах пусткою можна облаштувати під соціально житло», - розповів голова Луцької райради Олександр Омельчук.
На його думку, із такими сім’ями мають комплексно працювати поліцейські, соціальні служби, психологи та духовенство.
«Безумовно, що має бути і державна підтримка, адже громади, маючи приміщення під соцжитло, не завжди можуть провести у них ремонт», - зауважив Олександр Омельчук.
Крім того, голова райради вважає, що держава повинна дати поштовх до створення Інституту сім’ї, зважаючи на те, що в Україні високий відсоток розлучень, від чого страждають діти.
«У деяких країнах світу практикують підготовку молоді перед вступом у шлюб, чому б і в Україні не запровадити подібну практику. Ми хочемо почути пропозиції від людей, яким вони бачать реалізацію Інституту сім’ї, для подальшого конструктивного звернення до народного депутата Вячеслава Рубльова», - сказав голова Луцької районної ради.
Заступниця керівника виконавчого апарату Луцької райради Тетяна Павлова-Багрійчук розповіла, що згідно із законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству», існує вимога про збільшення кількості притулків для постраждалих від домашнього насильства.
«Загалом такі притулки існують у кожному регіоні України, але в деяких випадках це – притулки на базі громадських організацій, і там критично не вистачає місць. Вони мали бути створені якомога швидше, але якщо говорити про українські реалії – невідомо, як це буде реалізовуватися. Тому ми закликаємо громади активізувати процес надання соціального житла для жертв домашнього насильства», - вважає Тетяна Павлова-Багрійчук.
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