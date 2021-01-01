«Попередити домашнє насильство можна наданням соціального житла та створенням Інституту сім’ї», - Олександр Омельчук





Про це



«Луцьк нещодавно сколихнула жахлива звістка про подвійне вбивство: чоловік убив свою колишню дружину, з якою проживав в одній квартирі, та доньку. Ми вже кілька місяців разом із жіночим рухом «За майбутнє» б’ємо у всі дзвони стосовно насилля у сім’ї. Треба думати глибше. Є чимало випадків, коли подружжя розлучене, але з певних причин проживає під одним дахом. Куди йти жінці з дітьми, коли чоловік піднімає руку?! Саме соціальне житло є рішенням, аби розділити насильника від сім’ї. І мова йде не лише про Луцький район. Ми закликаємо інші райони, області включитися у цей процес. Закинуті приміщення шкіл, ФАПів, інших об’єктів, які стоять у громадах пусткою можна облаштувати під соціально житло», - розповів голова Луцької райради Олександр Омельчук.



На його думку, із такими сім’ями мають комплексно працювати поліцейські, соціальні служби, психологи та духовенство.



«Безумовно, що має бути і державна підтримка, адже громади, маючи приміщення під соцжитло, не завжди можуть провести у них ремонт», - зауважив Олександр Омельчук.



Крім того, голова райради вважає, що держава повинна дати поштовх до створення Інституту сім’ї, зважаючи на те, що в Україні високий відсоток розлучень, від чого страждають діти.



«У деяких країнах світу практикують підготовку молоді перед вступом у шлюб, чому б і в Україні не запровадити подібну практику. Ми хочемо почути пропозиції від людей, яким вони бачать реалізацію Інституту сім’ї, для подальшого конструктивного звернення до народного депутата Вячеслава Рубльова», - сказав голова Луцької районної ради.



Заступниця керівника виконавчого апарату Луцької райради Тетяна Павлова-Багрійчук розповіла, що згідно із законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству», існує вимога про збільшення кількості притулків для постраждалих від домашнього насильства.



«Загалом такі притулки існують у кожному регіоні України, але в деяких випадках це – притулки на базі громадських організацій, і там критично не вистачає місць. Вони мали бути створені якомога швидше, але якщо говорити про українські реалії – невідомо, як це буде реалізовуватися. Тому ми закликаємо громади активізувати процес надання соціального житла для жертв домашнього насильства», - вважає Тетяна Павлова-Багрійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька районна рада з перших тижнів своєї роботи акцентує увагу на соціальному житлі для незахищених верств населення, у тому числі для жертв домашнього насилля.Про це йдеться на сайті установи.«Луцьк нещодавно сколихнула жахлива звістка про подвійне вбивство: чоловік убив свою колишню дружину, з якою проживав в одній квартирі, та доньку. Ми вже кілька місяців разом із жіночим рухом «За майбутнє» б’ємо у всі дзвони стосовно насилля у сім’ї. Треба думати глибше. Є чимало випадків, коли подружжя розлучене, але з певних причин проживає під одним дахом. Куди йти жінці з дітьми, коли чоловік піднімає руку?! Саме соціальне житло є рішенням, аби розділити насильника від сім’ї. І мова йде не лише про Луцький район. Ми закликаємо інші райони, області включитися у цей процес. Закинуті приміщення шкіл, ФАПів, інших об’єктів, які стоять у громадах пусткою можна облаштувати під соціально житло», - розповів голова Луцької райрадиНа його думку, із такими сім’ями мають комплексно працювати поліцейські, соціальні служби, психологи та духовенство.«Безумовно, що має бути і державна підтримка, адже громади, маючи приміщення під соцжитло, не завжди можуть провести у них ремонт», - зауважив Олександр Омельчук.Крім того, голова райради вважає, що держава повинна дати поштовх до створення Інституту сім’ї, зважаючи на те, що в Україні високий відсоток розлучень, від чого страждають діти.«У деяких країнах світу практикують підготовку молоді перед вступом у шлюб, чому б і в Україні не запровадити подібну практику. Ми хочемо почути пропозиції від людей, яким вони бачать реалізацію Інституту сім’ї, для подальшого конструктивного звернення до народного депутата Вячеслава Рубльова», - сказав голова Луцької районної ради.Заступниця керівника виконавчого апарату Луцької райрадирозповіла, що згідно із законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству», існує вимога про збільшення кількості притулків для постраждалих від домашнього насильства.«Загалом такі притулки існують у кожному регіоні України, але в деяких випадках це – притулки на базі громадських організацій, і там критично не вистачає місць. Вони мали бути створені якомога швидше, але якщо говорити про українські реалії – невідомо, як це буде реалізовуватися. Тому ми закликаємо громади активізувати процес надання соціального житла для жертв домашнього насильства», - вважає Тетяна Павлова-Багрійчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію