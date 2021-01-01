вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Попередити домашнє насильство можна наданням соціального житла та створенням Інституту сім’ї», - Олександр Омельчук

«Попередити домашнє насильство можна наданням соціального житла та створенням Інституту сім’ї», - Олександр Омельчук
Луцька районна рада з перших тижнів своєї роботи акцентує увагу на соціальному житлі для незахищених верств населення, у тому числі для жертв домашнього насилля.

Про це йдеться на сайті установи.

«Луцьк нещодавно сколихнула жахлива звістка про подвійне вбивство: чоловік убив свою колишню дружину, з якою проживав в одній квартирі, та доньку. Ми вже кілька місяців разом із жіночим рухом «За майбутнє» б’ємо у всі дзвони стосовно насилля у сім’ї. Треба думати глибше. Є чимало випадків, коли подружжя розлучене, але з певних причин проживає під одним дахом. Куди йти жінці з дітьми, коли чоловік піднімає руку?! Саме соціальне житло є рішенням, аби розділити насильника від сім’ї. І мова йде не лише про Луцький район. Ми закликаємо інші райони, області включитися у цей процес. Закинуті приміщення шкіл, ФАПів, інших об’єктів, які стоять у громадах пусткою можна облаштувати під соціально житло», - розповів голова Луцької райради Олександр Омельчук.

На його думку, із такими сім’ями мають комплексно працювати поліцейські, соціальні служби, психологи та духовенство.

«Безумовно, що має бути і державна підтримка, адже громади, маючи приміщення під соцжитло, не завжди можуть провести у них ремонт», - зауважив Олександр Омельчук.

Крім того, голова райради вважає, що держава повинна дати поштовх до створення Інституту сім’ї, зважаючи на те, що в Україні високий відсоток розлучень, від чого страждають діти.

«У деяких країнах світу практикують підготовку молоді перед вступом у шлюб, чому б і в Україні не запровадити подібну практику. Ми хочемо почути пропозиції від людей, яким вони бачать реалізацію Інституту сім’ї, для подальшого конструктивного звернення до народного депутата Вячеслава Рубльова», - сказав голова Луцької районної ради.

Заступниця керівника виконавчого апарату Луцької райради Тетяна Павлова-Багрійчук розповіла, що згідно із законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству», існує вимога про збільшення кількості притулків для постраждалих від домашнього насильства.

«Загалом такі притулки існують у кожному регіоні України, але в деяких випадках це – притулки на базі громадських організацій, і там критично не вистачає місць. Вони мали бути створені якомога швидше, але якщо говорити про українські реалії – невідомо, як це буде реалізовуватися. Тому ми закликаємо громади активізувати процес надання соціального житла для жертв домашнього насильства», - вважає Тетяна Павлова-Багрійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, насильство, житло, Луцька районна рада, Олександр Омельчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Харкові пацієнтці під час операції ампутували груди без її згоди
Сьогодні, 13:35
Родичі чоловіка, який загинув під колесами потяга на Волині, виграли суд в «Укрзалізниці»
Сьогодні, 13:21
«Попередити домашнє насильство можна наданням соціального житла та створенням Інституту сім’ї», - Олександр Омельчук
Сьогодні, 13:17
Волинянин на очах у дітей перерізав горло собаці
Сьогодні, 13:12
Скільки українським заробітчанам обіцяють платити у Польщі
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я» У Городищенській громаді відбулося свято «Переджнив’я»
12 липень, 18:49
У Луцькій райраді стверджують, що обласне управління Держпраці ігнорує їхні звернення У Луцькій райраді стверджують, що обласне управління Держпраці ігнорує їхні звернення
30 червень, 09:21
Нагородили медиків Луцької районної лікарні Нагородили медиків Луцької районної лікарні
17 червень, 12:32
Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді Луцька райрада допомагатиме шукати працівників у новий заклад у Маневицькій громаді
15 червень, 09:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через штам «Дельта» Україна може повернутися до «червоної зони»
Сьогодні, 14:25
 0
У Кривому Розі співмешканець матері прикував ланцюгом до батереї 7-річного хлопчика
Сьогодні, 14:12
 0
Побачив поліцейських і поїхав до лісу: у велосипедиста в Ковелі вилучили наркотики
Сьогодні, 14:10
 0
Куди піти у Луцьку на вихідних 24–25 липня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
 0
Зеленський призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки України
Сьогодні, 13:44
 0
Медіа
відео
1/8