Чия земля: у Луцьку сусіди воюють за прибудинкову територію. ВІДЕО





Деталі – у сюжеті

Жителі будинку 8а кажуть, що колись на цьому місці стояли гойдалки, на яких бавилися діти. Згодом прийшли жителі будинку №8 і сказали, що конструкція ця незаконна. Тепер на її місці – квіти мешканців будинку №8, а малечі ніде погратися.



Мешканці суміжного будинку вважають, що сусіди хочуть забрати занадто велику частину землі.



Голова ОСББ будинку 8а Микола Кухарчук вже не один рік оббиває пороги різних інстанцій. На прийом до міського голови все ніяк потрапити не може. Оптимального рішення чоловік шукав і у відділі архітектури. Врешті чоловіка “відфутболили” до муніципалів. Мовляв, спершу слід розібратися з господарськими спорудами, що є на цій землі. А вже там пояснили, що їх ні знести, ні приватизувати. Документи на сараї не збереглися, але при цьому це капітальні споруди – руйнувати їх не можна.



Звернулись ми за поясненнями й у відділ архітектури. Там кажуть: робити стільки ситуаційних планів не змушували. І завше наголошували, що обов’язково будь-який варіант слід погоджувати із сусідами.



“Нема такого в законі, щоб була якась уповноважена особа, яка може закріпляти земельну ділянку. Вони мають дійти згоди зі своїми сусідами. Вони можуть сваритися ще років 10, 50, 100, але поки не дійдуть згоди між собою, то нічого не буде. За них ніхто не вирішить”, – пояснює заступник начальника відділу архітектури Луцькради Андрій Мироняк.



Мешканці суміжного 8-го будинку теж за просто так свою територію віддавати не збираються. Кажуть, ділитимуть все тільки порівно.



Та Микола Кухарчук від свого відступати не збирається. Каже: далі діятиме радикальніше.



“Не враховуючи, що мені 70 років, я буду вдаватися до голодування перед міською радою”, – заявляє він.



Тож хочеться чи ні, а врешті, певно, у сусідську війну доведеться втрутитись і міському голові.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці двох будинків на вулиці Ківерцівській не можуть поділити прилеглу територію. Дев’ять сімей, які проживають у будинку 8а, бідкаються, що сусіди загарбали більшість ділянки. А на клаптику, який лишився, не можна навіть повноцінний майданчик для дітей облаштувати.Деталі – у сюжеті 12 каналу.

Жителі будинку 8а кажуть, що колись на цьому місці стояли гойдалки, на яких бавилися діти. Згодом прийшли жителі будинку №8 і сказали, що конструкція ця незаконна. Тепер на її місці – квіти мешканців будинку №8, а малечі ніде погратися.Мешканці суміжного будинку вважають, що сусіди хочуть забрати занадто велику частину землі.Голова ОСББ будинку 8авже не один рік оббиває пороги різних інстанцій. На прийом до міського голови все ніяк потрапити не може. Оптимального рішення чоловік шукав і у відділі архітектури. Врешті чоловіка “відфутболили” до муніципалів. Мовляв, спершу слід розібратися з господарськими спорудами, що є на цій землі. А вже там пояснили, що їх ні знести, ні приватизувати. Документи на сараї не збереглися, але при цьому це капітальні споруди – руйнувати їх не можна.Звернулись ми за поясненнями й у відділ архітектури. Там кажуть: робити стільки ситуаційних планів не змушували. І завше наголошували, що обов’язково будь-який варіант слід погоджувати із сусідами.“Нема такого в законі, щоб була якась уповноважена особа, яка може закріпляти земельну ділянку. Вони мають дійти згоди зі своїми сусідами. Вони можуть сваритися ще років 10, 50, 100, але поки не дійдуть згоди між собою, то нічого не буде. За них ніхто не вирішить”, – пояснює заступник начальника відділу архітектури ЛуцькрадиМешканці суміжного 8-го будинку теж за просто так свою територію віддавати не збираються. Кажуть, ділитимуть все тільки порівно.Та Микола Кухарчук від свого відступати не збирається. Каже: далі діятиме радикальніше.“Не враховуючи, що мені 70 років, я буду вдаватися до голодування перед міською радою”, – заявляє він.Тож хочеться чи ні, а врешті, певно, у сусідську війну доведеться втрутитись і міському голові.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію