«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном
Сьогодні, 20:00
Сьогодні, 23 липня, «Волинь» подала заявку на новий сезон у Першій лізі чемпіонату України, до якої увійшло 23 футболісти. Про це інформують на сайті футбольного клубу.
У оновленому складі команди присутні двоє нових «хрестоносців» – Олександр Чепелюк та Валерій Сад, який також уже виступав за волинян позаминулого сезону.
Загалом, список гравців «Волині» виглядає наступним чином:
ВОРОТАРІ: 31.Владислав Савченко, 42. Віталій Неділько, 71. Арсеній Коркодим
ЗАХИСНИКИ: 4. Владислав Мороз, 6. Максим Войтіховський, 11. Владислав Кристін, 26. Олександр Мартинюк, 45. Максим Сасовський
ПІВЗАХИСНИКИ: 5. Станіслав Кристін, 8. Олександр Чепелюк, 10. Валерій Сад, 16. Артур Рябов, 18. Микола Миронюк, 24. Дмитро Янчук, 25. Вадим Ольхович, 34. Олександр Климець, 44. Владислав Кузнєчиков, 61. Олександр Чернов, 98. Андрій Ляшенко
НАПАДНИКИ: 7. Хамза Гарсієв, 9. Назарій Богомаз, 17. Богдан Кобзар, 19. Денис Теслюк
Головний тренер – Альберт Шахов
Тренери – Володимир Гапон, Тарас Михалик
Уже завтра, 24 липня, «Волинь» зіграє першу гру в рамках чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова змагатимуться із волочиським «Агробізнесом».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У оновленому складі команди присутні двоє нових «хрестоносців» – Олександр Чепелюк та Валерій Сад, який також уже виступав за волинян позаминулого сезону.
Загалом, список гравців «Волині» виглядає наступним чином:
ВОРОТАРІ: 31.Владислав Савченко, 42. Віталій Неділько, 71. Арсеній Коркодим
ЗАХИСНИКИ: 4. Владислав Мороз, 6. Максим Войтіховський, 11. Владислав Кристін, 26. Олександр Мартинюк, 45. Максим Сасовський
ПІВЗАХИСНИКИ: 5. Станіслав Кристін, 8. Олександр Чепелюк, 10. Валерій Сад, 16. Артур Рябов, 18. Микола Миронюк, 24. Дмитро Янчук, 25. Вадим Ольхович, 34. Олександр Климець, 44. Владислав Кузнєчиков, 61. Олександр Чернов, 98. Андрій Ляшенко
НАПАДНИКИ: 7. Хамза Гарсієв, 9. Назарій Богомаз, 17. Богдан Кобзар, 19. Денис Теслюк
Головний тренер – Альберт Шахов
Тренери – Володимир Гапон, Тарас Михалик
Уже завтра, 24 липня, «Волинь» зіграє першу гру в рамках чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова змагатимуться із волочиським «Агробізнесом».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном
Сьогодні, 20:00