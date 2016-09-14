«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном





У оновленому складі команди присутні двоє нових «хрестоносців» – Олександр Чепелюк та Валерій Сад, який також уже виступав за волинян позаминулого сезону.



Загалом, список гравців «Волині» виглядає наступним чином:



ВОРОТАРІ: 31.Владислав Савченко, 42. Віталій Неділько, 71. Арсеній Коркодим



ЗАХИСНИКИ: 4. Владислав Мороз, 6. Максим Войтіховський, 11. Владислав Кристін, 26. Олександр Мартинюк, 45. Максим Сасовський



ПІВЗАХИСНИКИ: 5. Станіслав Кристін, 8. Олександр Чепелюк, 10. Валерій Сад, 16. Артур Рябов, 18. Микола Миронюк, 24. Дмитро Янчук, 25. Вадим Ольхович, 34. Олександр Климець, 44. Владислав Кузнєчиков, 61. Олександр Чернов, 98. Андрій Ляшенко



НАПАДНИКИ: 7. Хамза Гарсієв, 9. Назарій Богомаз, 17. Богдан Кобзар, 19. Денис Теслюк



Головний тренер – Альберт Шахов



Тренери – Володимир Гапон, Тарас Михалик



Уже завтра, 24 липня, «Волинь» зіграє першу гру в рамках чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова змагатимуться із волочиським «Агробізнесом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 липня, «Волинь» подала заявку на новий сезон у Першій лізі чемпіонату України, до якої увійшло 23 футболісти. Про це інформують на сайті футбольного клубу.У оновленому складі команди присутні двоє нових «хрестоносців» –та, який також уже виступав за волинян позаминулого сезону.Загалом, список гравців «Волині» виглядає наступним чином:31.Владислав Савченко, 42. Віталій Неділько, 71. Арсеній Коркодим4. Владислав Мороз, 6. Максим Войтіховський, 11. Владислав Кристін, 26. Олександр Мартинюк, 45. Максим Сасовський5. Станіслав Кристін, 8. Олександр Чепелюк, 10. Валерій Сад, 16. Артур Рябов, 18. Микола Миронюк, 24. Дмитро Янчук, 25. Вадим Ольхович, 34. Олександр Климець, 44. Владислав Кузнєчиков, 61. Олександр Чернов, 98. Андрій Ляшенко7. Хамза Гарсієв, 9. Назарій Богомаз, 17. Богдан Кобзар, 19. Денис ТеслюкГоловний тренер –Тренери –Уже завтра, 24 липня, «Волинь» зіграє першу гру в рамках чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова змагатимуться із волочиським «Агробізнесом».

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