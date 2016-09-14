вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном

«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном
Сьогодні, 23 липня, «Волинь» подала заявку на новий сезон у Першій лізі чемпіонату України, до якої увійшло 23 футболісти. Про це інформують на сайті футбольного клубу.

У оновленому складі команди присутні двоє нових «хрестоносців» – Олександр Чепелюк та Валерій Сад, який також уже виступав за волинян позаминулого сезону.

Загалом, список гравців «Волині» виглядає наступним чином:

ВОРОТАРІ: 31.Владислав Савченко, 42. Віталій Неділько, 71. Арсеній Коркодим

ЗАХИСНИКИ: 4. Владислав Мороз, 6. Максим Войтіховський, 11. Владислав Кристін, 26. Олександр Мартинюк, 45. Максим Сасовський

ПІВЗАХИСНИКИ: 5. Станіслав Кристін, 8. Олександр Чепелюк, 10. Валерій Сад, 16. Артур Рябов, 18. Микола Миронюк, 24. Дмитро Янчук, 25. Вадим Ольхович, 34. Олександр Климець, 44. Владислав Кузнєчиков, 61. Олександр Чернов, 98. Андрій Ляшенко

НАПАДНИКИ: 7. Хамза Гарсієв, 9. Назарій Богомаз, 17. Богдан Кобзар, 19. Денис Теслюк

Головний тренер – Альберт Шахов

Тренери – Володимир Гапон, Тарас Михалик

Уже завтра, 24 липня, «Волинь» зіграє першу гру в рамках чемпіонату України. На виїзді підопічні Альберта Шахова змагатимуться із волочиським «Агробізнесом».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, фк, Волинь, склад, футболісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
19-річному волинянину оголосили про підозру за наругу над прапором України
Сьогодні, 20:04
«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном
Сьогодні, 20:00
Тренер з Волині проведе відкрите тренування у найбільшому парку Нью-Йорка
Сьогодні, 19:45
Доцент столичного вишу надсилав 12-річній дівчинці порновідео у Viber
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
Футболістів харківського «Металіста» судитимуть «за договорняк» з «Волинню» Футболістів харківського «Металіста» судитимуть «за договорняк» з «Волинню»
14 вересень, 2016, 15:00
ФК «Луцьк» знімається з чемпіонатів області та України? ФК «Луцьк» знімається з чемпіонатів області та України?
31 серпень, 2016, 16:14
Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021 Гравці «Волині» - серед кращих футболістів сезону 2020/2021
22 липень, 05:27
До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині» До львівських «Карпат» приєднався колишній оборонець «Волині»
16 липень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Бандерштаті-2021» буде Алея громадських організацій
Сьогодні, 20:30
 0
В Україні підвищать зарплати: хто отримає надбавки
Сьогодні, 20:15
 0
19-річному волинянину оголосили про підозру за наругу над прапором України
Сьогодні, 20:04
 0
«Волинь» представила оновлений склад перед новим сезоном
Сьогодні, 20:00
 0
Тренер з Волині проведе відкрите тренування у найбільшому парку Нью-Йорка
Сьогодні, 19:45
 0
Медіа
відео
1/8