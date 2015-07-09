Українці повинні заплатити податки за свої квартири: коли почнуть штрафувати





Про це йдеться в ст. 266 Податкового кодексу, пише



Платити потрібно за ту площу, яка перевищує норму. Для квартири "нормою" вважається 60 квадратів на людину, а для будинків – 120 квадратних метрів. За кожен "зайвий" квадрат потрібно платити 70,8 грн.



Наприклад, якщо на кожну людину – 100 квадратів, то заплатити доведеться за 40 квадратів. Цьогоріч це 2,8 тис. грн. Ті, хто вчасно не заплатить, повинні заплатити штраф.



Якщо заплатити із запізненням до 30 дні, то штраф становитиме 10%;



Якщо затримати довше ніж на 30 днів, то штраф заплатить 20%.



Відзначимо, в Україні розробили законопроєкт, який дозволить змінити правила податку на нерухомість. Замість площі депутати пропонують враховувати вартість житла. Це зроблено для того, щоб ті, хто володіє житлом у центрі міста й дорогих районах, платили більше, ніж ті, у кого житло розташоване в маленьких населених пунктах.



Податок поповнює місцеві бюджети. Крім того, місцева влада має право зменшити ставку податку або збільшити норму щодо площі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українцям до 1 липня розіслали платіжки з повідомленням про те, що протягом 60 днів потрібно заплатити податок на нерухомість. Уже з вересня податкова зможе штрафувати тих, хто не виконає своє зобов'язання.Про це йдеться в ст. 266 Податкового кодексу, пише Обозреватель Платити потрібно за ту площу, яка перевищує норму. Для квартири "нормою" вважається 60 квадратів на людину, а для будинків – 120 квадратних метрів. За кожен "зайвий" квадрат потрібно платити 70,8 грн.Наприклад, якщо на кожну людину – 100 квадратів, то заплатити доведеться за 40 квадратів. Цьогоріч це 2,8 тис. грн. Ті, хто вчасно не заплатить, повинні заплатити штраф.Якщо заплатити із запізненням до 30 дні, то штраф становитиме 10%;Якщо затримати довше ніж на 30 днів, то штраф заплатить 20%.Відзначимо, в Україні розробили законопроєкт, який дозволить змінити правила податку на нерухомість. Замість площі депутати пропонують враховувати вартість житла. Це зроблено для того, щоб ті, хто володіє житлом у центрі міста й дорогих районах, платили більше, ніж ті, у кого житло розташоване в маленьких населених пунктах.Податок поповнює місцеві бюджети. Крім того, місцева влада має право зменшити ставку податку або збільшити норму щодо площі.

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