Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет





Відповідний закон напередодні оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради



Так, згідно з законом, суб’єкт господарювання зможе надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари, зокрема паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.



Водночас на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару. Також на вимогу споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.



Очікують, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді або ймовірності їх загубити. Окрім того, недобросовісні суб’єкти господарювання не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді.



Як повідомляли раніше, Президент Володимир Зеленський 22 липня підписав закон "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді", який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні у неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді".Відповідний закон напередодні оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" , передає Укрінформ Так, згідно з законом, суб’єкт господарювання зможе надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари, зокрема паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.Водночас на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару. Також на вимогу споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.Очікують, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді або ймовірності їх загубити. Окрім того, недобросовісні суб’єкти господарювання не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді.Як повідомляли раніше, Президент Володимир Зеленський 22 липня підписав закон "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді", який Верховна Рада ухвалила 1 липня.

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