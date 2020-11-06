Українці можуть отримати гарантію на товар через інтернет

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В Україні у неділю, 25 липня, набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді".
Відповідний закон напередодні оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", передає Укрінформ.
Так, згідно з законом, суб’єкт господарювання зможе надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари, зокрема паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.
Водночас на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару. Також на вимогу споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.
Очікують, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді або ймовірності їх загубити. Окрім того, недобросовісні суб’єкти господарювання не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді.
Як повідомляли раніше, Президент Володимир Зеленський 22 липня підписав закон "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді", який Верховна Рада ухвалила 1 липня.
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Відповідний закон напередодні оприлюднили в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", передає Укрінформ.
Так, згідно з законом, суб’єкт господарювання зможе надавати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на технічно складні побутові товари, зокрема паспорта або будь-якого іншого документа, що додається до товару, в електронному вигляді на офіційному вебсайті виробника. У разі надання гарантійних зобов’язань в електронному вигляді виробник забезпечує можливість реєстрації придбаного товару на офіційному вебсайті виробника в установленому ним порядку.
Водночас на прохання споживача реєстрація технічно складних побутових товарів на офіційному вебсайті виробника і оформлення гарантійних зобов’язань в електронному вигляді здійснюється продавцем під час продажу такого товару. Також на вимогу споживача продавець має надати експлуатаційні документи на технічно складні побутові товари в паперовому вигляді.
Очікують, що відповідні оновлення в законодавстві допоможуть українським споживачам уникнути зберігання експлуатаційних документів в паперовому вигляді або ймовірності їх загубити. Окрім того, недобросовісні суб’єкти господарювання не зможуть надавати споживачам підробні експлуатаційні документи в паперовому вигляді.
Як повідомляли раніше, Президент Володимир Зеленський 22 липня підписав закон "Про внесення змін до Закону України “Про захист прав споживачів” щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді", який Верховна Рада ухвалила 1 липня.
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