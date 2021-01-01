Мінцифри знову пропонує хакерам зламати «Дію» за 1 млн грн





Про це



Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку і за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу — тестування «Дія.Підпису».



Узяти участь можуть усі охочі, незалежно від досвіду та кваліфікації. Деталі обіцяють повідомити 26 липня на спеціальному брифінгу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.



«"Дія" — найбезпечніший український державний IT-продукт. Застосунок не зберігає персональні дані, а лише відображає інформацію, яка вже є про вас у реєстрах», — переконують у Мінцифри.



Перший етап тестування



Про нього оголосили восени 2020 року. Тоді просили «білих хакерів» з усього світу на платформі Bugcrowd спробувати зламати «Дію».



Відбувалося це онлайн. Призовий фонд так само становив $35 тисяч або 1 млн грн.



Нагороди розподілили за 5 категоріями вразливостей — від найменш до найбільш небезпечних.



У Мінцифри зазначали, що такий злам не загрожує «Дії», адже «білі хакери» ламають тестовий застосунок. Також для цього створюють окреме середовище для пошуку багів, яке не містить персональних даних українців.

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