У Луцьку водій BMW влаштував дрифт прямо «перед носом» поліції





Інцидент трапився близько 19:00 у понеділок, 26 липня, на кільці біля історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. Чоловік здійснив кілька екстримальних маневрів, і це якраз в годину пік, коли рух заванажений.



Нагадаємо, що найчастіше дрифтерів фіксують у центрі міста – на перехресті біля ЦУМу, Київському майдані та на площі Возз'єднання. Серед молоді це вже стало мейнстрімом – подрифтувати кілька кіл перед камерами і втекти з місця події.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій BMW вирішив подрифтувати, але його одразу зупинили поліцейські. Про це пише " Інсайдер ".Інцидент трапився близько 19:00 у понеділок, 26 липня, на кільці біля історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. Чоловік здійснив кілька екстримальних маневрів, і це якраз в годину пік, коли рух заванажений.Нагадаємо, що найчастіше дрифтерів фіксують у центрі міста – на перехресті біля ЦУМу, Київському майдані та на площі Возз'єднання. Серед молоді це вже стало мейнстрімом – подрифтувати кілька кіл перед камерами і втекти з місця події.

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