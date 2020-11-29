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У Луцьку водій BMW влаштував дрифт прямо «перед носом» поліції

У Луцьку водій BMW влаштував дрифт прямо «перед носом» поліції
Водій BMW вирішив подрифтувати, але його одразу зупинили поліцейські. Про це пише "Інсайдер".

Інцидент трапився близько 19:00 у понеділок, 26 липня, на кільці біля історичного факультету ВНУ ім. Лесі Українки. Чоловік здійснив кілька екстримальних маневрів, і це якраз в годину пік, коли рух заванажений.
У Луцьку водій BMW влаштував дрифт прямо «перед носом» поліції

Нагадаємо, що найчастіше дрифтерів фіксують у центрі міста – на перехресті біля ЦУМу, Київському майдані та на площі Возз'єднання. Серед молоді це вже стало мейнстрімом – подрифтувати кілька кіл перед камерами і втекти з місця події.
У Луцьку водій BMW влаштував дрифт прямо «перед носом» поліції

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Теги: дрифт, поліція
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