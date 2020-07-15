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Українців без лічильників можуть зобов'язати платити за газ втричі більше

Українців без лічильників можуть зобов'язати платити за газ втричі більше
Українців, які не встановлять лічильники на газ до 2023 року, відключать від блакитного палива. Згідно з новим законом, без поквартирного обліку користуватися газом заборонено, йдеться у сюжеті 12 каналу.

У Міністерстві енергетики кажуть: нині майже два мільйони сімей, які використовують газ виключно для приготування їжі, досі не встановили лічильники. Їх можуть перевести на граничні норми споживання газу. А суми у платіжках для цих хитрунів можуть зрости втричі.

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Теги: газ, лічильники, споживачі
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