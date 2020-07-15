Українців без лічильників можуть зобов'язати платити за газ втричі більше
Сьогодні, 18:00
Українців, які не встановлять лічильники на газ до 2023 року, відключать від блакитного палива. Згідно з новим законом, без поквартирного обліку користуватися газом заборонено, йдеться у сюжеті 12 каналу.
У Міністерстві енергетики кажуть: нині майже два мільйони сімей, які використовують газ виключно для приготування їжі, досі не встановили лічильники. Їх можуть перевести на граничні норми споживання газу. А суми у платіжках для цих хитрунів можуть зрости втричі.
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У Міністерстві енергетики кажуть: нині майже два мільйони сімей, які використовують газ виключно для приготування їжі, досі не встановили лічильники. Їх можуть перевести на граничні норми споживання газу. А суми у платіжках для цих хитрунів можуть зрости втричі.
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