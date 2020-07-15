Українців без лічильників можуть зобов'язати платити за газ втричі більше





У Міністерстві енергетики кажуть: нині майже два мільйони сімей, які використовують газ виключно для приготування їжі, досі не встановили лічильники. Їх можуть перевести на граничні норми споживання газу. А суми у платіжках для цих хитрунів можуть зрости втричі.



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