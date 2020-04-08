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Лікарці-стоматологу з Рівного, яка била дітей, анулювали ліцензію

Лікарці-стоматологу з Рівного, яка била дітей, анулювали ліцензію
За ініціативою прокуратури Міністерство охорони здоров’я України провело позапланову перевірку додержання скандальною лікаркою-стоматолог з Рівного ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. В результаті у стоматолога анулювали ліцензію, - інформують у пресслужбі Рівненської обласної прокуратури.

Рівненська окружна прокуратура підтримує публічне обвинувачення відносно лікаря-стоматолога, яку звинувачують у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам.

Нагадаємо, у Рівному стався скандал через лікарку-стоматологиню. У мережі опублікували відео, на якому видно, як вона хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби і б'є об кушетку головою маленького хлопчика.

У поліції розслідують вже п’ять кримінальних проваджень щодо рівненської стоматологині.

Під час досудового розслідування здобули інформацію, яка свідчить про порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, у тому числі дотримання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів.

Виявлені порушення стоматологинею усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки. Міністро охорони здоров’я видало наказ про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

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Теги: Рівне, стоматолог, ліцензція, анулювання, кримінал
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