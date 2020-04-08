Лікарці-стоматологу з Рівного, яка била дітей, анулювали ліцензію





Рівненська окружна прокуратура підтримує публічне обвинувачення відносно лікаря-стоматолога, яку звинувачують у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам.



Нагадаємо, у Рівному стався скандал через лікарку-стоматологиню. У мережі



У поліції



Під час досудового розслідування здобули інформацію, яка свідчить про порушення фізичною особою-підприємцем вимог законодавства України з питань ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, у тому числі дотримання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів.



Виявлені порушення стоматологинею усунені не були, що стало підставою, за наслідками ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки. Міністро охорони здоров’я видало наказ про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.



У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

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