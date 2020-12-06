В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом
Сьогодні, 04:23
В Одеській обласній дитячій лікарні №3 зафіксували масове харчове отруєння серед дітей.
Про це кореспонденту 048.ua повідомила прес-секретар обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Мельничук.
За її словами, п'ятеро дітей дошкільного віку отруїлися, за попередньою версією, перетертим супом в відділенні нефрології.
"Вранці були скликані батьки і представники організації, яка поставляла їжу, і конфлікт врегульовано", - розповіла прес-секретар.
Зараз з дітьми все добре.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це кореспонденту 048.ua повідомила прес-секретар обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Мельничук.
За її словами, п'ятеро дітей дошкільного віку отруїлися, за попередньою версією, перетертим супом в відділенні нефрології.
"Вранці були скликані батьки і представники організації, яка поставляла їжу, і конфлікт врегульовано", - розповіла прес-секретар.
Зараз з дітьми все добре.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом
Сьогодні, 04:23
Назвали небезпечну функцію iPhone
Сьогодні, 03:18
Волинські комунальники під час робіт знайшли гранату. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Деякі українські школярі отримають грошову допомогу
Сьогодні, 00:15