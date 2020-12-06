В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом





Про це кореспонденту 048.ua повідомила прес-секретар обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Мельничук.



За її словами, п'ятеро дітей дошкільного віку отруїлися, за попередньою версією, перетертим супом в відділенні нефрології.



"Вранці були скликані батьки і представники організації, яка поставляла їжу, і конфлікт врегульовано", - розповіла прес-секретар.



Зараз з дітьми все добре.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській обласній дитячій лікарні №3 зафіксували масове харчове отруєння серед дітей.Про це кореспонденту 048.ua повідомила прес-секретар обласного департаменту охорони здоров'яЗа її словами, п'ятеро дітей дошкільного віку отруїлися, за попередньою версією, перетертим супом в відділенні нефрології."Вранці були скликані батьки і представники організації, яка поставляла їжу, і конфлікт врегульовано", - розповіла прес-секретар.Зараз з дітьми все добре.

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