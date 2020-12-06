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В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом

В Одесі діти масово отруїлися лікарняним супом
В Одеській обласній дитячій лікарні №3 зафіксували масове харчове отруєння серед дітей.

Про це кореспонденту 048.ua повідомила прес-секретар обласного департаменту охорони здоров'я Людмила Мельничук.

За її словами, п'ятеро дітей дошкільного віку отруїлися, за попередньою версією, перетертим супом в відділенні нефрології.

"Вранці були скликані батьки і представники організації, яка поставляла їжу, і конфлікт врегульовано", - розповіла прес-секретар.

Зараз з дітьми все добре.

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Теги: Одеса, отруєння
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