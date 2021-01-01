У волинському місті планують облаштувати «сухий» фонтан

Міський голова Володимира-Волинськогоу форматі щотижневого брифінгу відповідав на питання, що стосуються різних сфер життя громади. Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської міськради.Він розповів про побажання мешканців облаштувати на площі міста фонтан.«Під час відпустки заїжджав до свого колеги у містечко біля Одеси, де цього року збудували «сухий» плаский фонтан вартістю 500 тисяч гривень. Бюджет нашого міста також може дозволити собі такий елемент благоустрою, тому на наступний рік ставимо собі це питання у пріоритети», - сказав Ігор Пальонка.