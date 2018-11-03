Вбивство дитини на Харківщині: 13-річний підозрюваний намагався перешкодити пошукам





Про це розповіли сусіди родини Мирослави. Хлопця бачили останнім, хто спілкувався з дитиною, тому поліція опитала його одразу, але не затримувала. Тож Богдан взяв участь у пошуках.



"Він в основному відмовчувався. Коли хтось попросив у нього телефон, то відмовився його дати і навіть не розблокував. Але тоді це ні в кого не викликало підозр. А він увесь час намагався відвести пошук в інший бік, говорив, що потрібно йти в іншому напрямку", – розповідає місцевий житель. Правда, після того, як поліція спочатку знайшла речі дитини – шортики й білизну, а потім вже в покинутій будівлі виявили тіло, хлопця одразу ж відвели.



Нагадаємо, дитина зникла 28 липня. Дівчинка гралася у дворі з сусідом, а потім зникла. Батьки кинулися на її пошуки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки Мирослави Третяк із Харківської області 13-річний хлопець Богдан Ф. брав участь у пошуках дитини. Він навіть намагався заплутати всіх, інформує OBOZREVATEL. Про це розповіли сусіди родини Мирослави. Хлопця бачили останнім, хто спілкувався з дитиною, тому поліція опитала його одразу, але не затримувала. Тож Богдан взяв участь у пошуках."Він в основному відмовчувався. Коли хтось попросив у нього телефон, то відмовився його дати і навіть не розблокував. Але тоді це ні в кого не викликало підозр. А він увесь час намагався відвести пошук в інший бік, говорив, що потрібно йти в іншому напрямку", – розповідає місцевий житель. Правда, після того, як поліція спочатку знайшла речі дитини – шортики й білизну, а потім вже в покинутій будівлі виявили тіло, хлопця одразу ж відвели.Нагадаємо, дитина зникла 28 липня. Дівчинка гралася у дворі з сусідом, а потім зникла. Батьки кинулися на її пошуки. Тіло дитини знайшли вже о 23:50 в покинутій будівлі смт Старий Салтів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію