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Вбивство дитини на Харківщині: 13-річний підозрюваний намагався перешкодити пошукам

Вбивство дитини на Харківщині: 13-річний підозрюваний намагався перешкодити пошукам
Підозрюваний у вбивстві 6-річної дівчинки Мирослави Третяк із Харківської області 13-річний хлопець Богдан Ф. брав участь у пошуках дитини. Він навіть намагався заплутати всіх, інформує OBOZREVATEL.

Про це розповіли сусіди родини Мирослави. Хлопця бачили останнім, хто спілкувався з дитиною, тому поліція опитала його одразу, але не затримувала. Тож Богдан взяв участь у пошуках.

"Він в основному відмовчувався. Коли хтось попросив у нього телефон, то відмовився його дати і навіть не розблокував. Але тоді це ні в кого не викликало підозр. А він увесь час намагався відвести пошук в інший бік, говорив, що потрібно йти в іншому напрямку", – розповідає місцевий житель. Правда, після того, як поліція спочатку знайшла речі дитини – шортики й білизну, а потім вже в покинутій будівлі виявили тіло, хлопця одразу ж відвели.

Нагадаємо, дитина зникла 28 липня. Дівчинка гралася у дворі з сусідом, а потім зникла. Батьки кинулися на її пошуки. Тіло дитини знайшли вже о 23:50 в покинутій будівлі смт Старий Салтів.


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Теги: вбивство, Харківщина, дитина
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