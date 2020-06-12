На Волині відбудеться вишневий фестиваль





Про це йдеться на сайті громади.



Дійство відбудеться у сільському моторик-парку і розпочнеться 1 серпня о 16:00.



У програмі фестивалю: концертна програма, конкурс на найсмачніший пиріг з вишнею, дегустація вишневої наливки, дитячі розважальні зони, конкурс святкового одягу "Вишневий колорит", виставка робіт народних умільців, святкова дискотека.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишнівській територіальній громаді відбудеться тадиційний "Вишневий фестиваль".Про це йдеться на сайті громади.Дійство відбудеться у сільському моторик-парку і розпочнеться 1 серпня о 16:00.У програмі фестивалю: концертна програма, конкурс на найсмачніший пиріг з вишнею, дегустація вишневої наливки, дитячі розважальні зони, конкурс святкового одягу "Вишневий колорит", виставка робіт народних умільців, святкова дискотека.

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