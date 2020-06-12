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На Волині відбудеться вишневий фестиваль

На Волині відбудеться вишневий фестиваль
У Вишнівській територіальній громаді відбудеться тадиційний "Вишневий фестиваль".

Про це йдеться на сайті громади.

Дійство відбудеться у сільському моторик-парку і розпочнеться 1 серпня о 16:00.

У програмі фестивалю: концертна програма, конкурс на найсмачніший пиріг з вишнею, дегустація вишневої наливки, дитячі розважальні зони, конкурс святкового одягу "Вишневий колорит", виставка робіт народних умільців, святкова дискотека.


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Теги: Вишнів, Волинь
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