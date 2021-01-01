У Луцьку хочуть популяризувати велотранспорт та з’єднати велосипедними маршрутами усі мікрорайони міста

Затвердили Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури Луцької міської територіальної громади на 2021-2030 роки.Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури створили з метою:- покращення екологічного стану громади, підвищення мобільності її мешканців та, як наслідок, покращення їхнього здоров’я;- сприяння розвитку велосипедного транспорту як одного з видів екологічного громадського транспорту, зменшення завантаженості інших видів громадського транспорту;- збільшення кількості об’єктів велосипедної інфраструктури (велосмуги, велодоріжки, велопарковки, марковані велосипедні маршрути, пункти прокату) з врахування потреб категорій населення з різним рівнем мобільності;- збільшення кількості осіб, які користуються велосипедом в якості щоденного транспортного засобу та для рекреаційних цілей;- створення передумов для збалансованого розвитку різних видів пересування, в тому числі засобів легкого персонального транспорту (електросамокати, гіроскутери, моноколеса та інші);- збільшення кількості туристів, через створення ширших можливостей використання велосипедів та інших засобів легкого персонального транспорту у громаді.Серед заходів, які хочуть втілити в життя до 2030 року, – розробка схеми велосипедних шляхів громади та детального плану облаштування велосипедної інфраструктури в межах міста Луцька та населених пунктах громади, об’єднання велосипедними маршрутами усіх мікрорайонів міста та забезпечення об’єднання в єдину мережу в межах територіальної громади.Популяризувати екологічні види транспорту хочуть за допомогою проведення масових велопробігів під час відзначення Всеукраїнського велодня, Дня Незалежності України та великих свят. Планують також створити електронну карту велосипедної та супутньої інфраструктури, провести маркування велосипедних маршрутів та забезпечити їх оснащення відповідними вказівниками, розробити відеоматеріали з рекомендаціями для різних категорій велосипедистів та користувачів інших видів легкого персонального транспорту щодо безпечного пересування вулицями громади, започаткувати гуртки у школах міста з вивченням правил дорожнього руху, безпеки руху на велосипедах та інших видах легкого персонального транспорту тощо.Депутатзазначив, що в Луцьку уже давно затвердили низку схем розташування велопарковок, велодоріжок тощо. Він поцікавився, чи концепція враховує наявну інфраструктуру в цій галузі.Ініціатор проєкту рішення представник Громадянського Руху «СВІДОМІ»відповів, що концепція – рамковий документ. У ній не перелічені об’єкти, що колись були затверджені виконкомом, але одним із завдань концепції є розроблення електронної карти розміщення всіх об’єктів велосипедної інфраструктури (доріжок, парковок, стоянок тощо).«Якщо це завдання буде реалізоване, то карта стане чудовим доповненням до концепції і буде оновлюватися постійно. Така ситуація є в інших містах, зокрема у Любліні, де я мав можливість ознайомитися з досвідом розвитку велоінфраструктури», - зауважив Михайло Наход.Своєю чергою, обраниця громадидодала, що проробили велику роботу для викладених у концепції напрацювань, куди свої пропозиції внесли департамент ЖКГ, департамент молоді та спорту, депутати. Тож, з її слів, Концепція розвитку велосипедної інфраструктури Луцької міської територіальної громади на 2021-2030 роки потрібна і має право на життя.