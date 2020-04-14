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З «криміналом» та нападом на працівників лісової охорони: як у Цумані затримували порушників

З «криміналом» та нападом на працівників лісової охорони: як у Цумані затримували порушників
Події з криміналом та нападом на працівників державної лісової охорони днями відбувалися у Цумані. Під час вечірнього рейду працівники ДП «Цуманське ЛГ» виявили самовільну порубку цінної деревини в Горинському лісництві.

Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

За слідами встановили рух лісопорушників – їх оперативно вдалося наздогнати. На вимогу зупинитися лісопорушники – а це четверо чоловіків – не реагували. Все це працівники державної лісової охорони фільмували на камеру. Зрозумівши, що відзняті їхні обличчі та є всі докази, порушники намагалися позбутися краденої деревини та забрати телефон, на який їх знімали.

Про факт нападу на працівників лісової охорони, які прирівнюються до правоохоронних органів, та самовільну порубку зі збитками, що тягне на кримінальну відповідальність, повідомили у поліцію.

Зазначають, що один із лісопорушників – житель смт Цумань – неодноразово був помічений за подібним «заняттям».

Триває слідство. Встановлюється міра запобіжного заходу.


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Теги: лісопорушники, затримання, Цумань
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