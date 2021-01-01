вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Експерти анонсували українцям подорожчання рослинної олії до 100 гривень

Експерти анонсували українцям подорожчання рослинної олії до 100 гривень
Восени вартість рослинної олії в Україні може зрости до 100 гривень за літр.

Такий прогноз опублікувало видання "Сьогодні", пише "Уніан".

Як пише видання, економіст Олег Пендзин вважає, що ціну на рослинну олію в Україні ніхто знижувати не буде.

"Є такі поняття, як узгоджені дії або картельна змова. Якщо немає конкуренції, вам ніхто ціну знижувати не буде. Судячи з того, що у світі ціна впала на 10%, а у нас за місяць зросла на 30,5%, у нас не дуже сильно працює конкуренція. Значить, це питання Антимонопольного комітету", - вважає Пендзін.

"За прогнозами експертів у цій галузі, Ціна за літр олії восени може підскочити до 100 гривень за літр", - йдеться в сюжеті.

Скільки коштує олія в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

Українське масло в Чехії:


У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: олія, подорожчання, осінь, експерти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Подружжя з Вінниці разом з 4-річним сином поїхало на море і зникло за загадкових обставин
Сьогодні, 17:33
«Фонтан на замовлення» у Луцьку: чому цьогоріч не діє послуга
Сьогодні, 17:11
Експерти анонсували українцям подорожчання рослинної олії до 100 гривень
Сьогодні, 16:38
У волинському лісі стоїть покинутий винищувач Гагаріна
Сьогодні, 16:30
В Єгипті масово закривають готелі: у чому причина
Сьогодні, 16:13
Схожі новини
В Україні різко подорожчала олія: експерти назвали причини В Україні різко подорожчала олія: експерти назвали причини
25 лютий, 11:36
Топ 5 кращих косметичних олій для зволоження шкіри Топ 5 кращих косметичних олій для зволоження шкіри
09 липень, 20:55
В «Укрзалізниці» розповіли, як будуть дорожчати квитки на потяги В «Укрзалізниці» розповіли, як будуть дорожчати квитки на потяги
02 травень, 03:29
Волинські підприємці пояснили, чому суттєво зросли ціни на олію. ВІДЕО Волинські підприємці пояснили, чому суттєво зросли ціни на олію. ВІДЕО
09 квітень, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
Сьогодні, 10:11
 1
Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
 0
Подружжя з Вінниці разом з 4-річним сином поїхало на море і зникло за загадкових обставин
Сьогодні, 17:33
 0
«Фонтан на замовлення» у Луцьку: чому цьогоріч не діє послуга
Сьогодні, 17:11
 0
Експерти анонсували українцям подорожчання рослинної олії до 100 гривень
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8