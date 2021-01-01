Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО

Для подальшого проходження служби до 6 прикордонного загону у м. Луцьк прибули 17 випускників Національної Академії Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загонуНаразі в управлінні загону з молодими лейтенантами проводиться навчальний збір, після завершення якого вони відправляться у підрозділи охорони кордону де, відповідно до розподілу, проходитимуть подальшу службу.Офіцерів уже представили колективу, ознайомили зі специфікою несення служби на ділянці відповідальності, історією й традиціями загону та прикордонних підрозділів.Через кілька днів новоприбулі лейтенанти розпочнуть свій офіцерський шлях на державному кордоні. А допомагатимуть їм у встановленні на посадах, закріплені за кожним офіцери-наставники.