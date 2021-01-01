Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Сьогодні, 17:16
Для подальшого проходження служби до 6 прикордонного загону у м. Луцьк прибули 17 випускників Національної Академії Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького.
Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону
Наразі в управлінні загону з молодими лейтенантами проводиться навчальний збір, після завершення якого вони відправляться у підрозділи охорони кордону де, відповідно до розподілу, проходитимуть подальшу службу.
Офіцерів уже представили колективу, ознайомили зі специфікою несення служби на ділянці відповідальності, історією й традиціями загону та прикордонних підрозділів.
Через кілька днів новоприбулі лейтенанти розпочнуть свій офіцерський шлях на державному кордоні. А допомагатимуть їм у встановленні на посадах, закріплені за кожним офіцери-наставники.
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Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону
Наразі в управлінні загону з молодими лейтенантами проводиться навчальний збір, після завершення якого вони відправляться у підрозділи охорони кордону де, відповідно до розподілу, проходитимуть подальшу службу.
Офіцерів уже представили колективу, ознайомили зі специфікою несення служби на ділянці відповідальності, історією й традиціями загону та прикордонних підрозділів.
Через кілька днів новоприбулі лейтенанти розпочнуть свій офіцерський шлях на державному кордоні. А допомагатимуть їм у встановленні на посадах, закріплені за кожним офіцери-наставники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
ГАНЬБА-ГАНЬБИЩЕ владі,яка на протязі ТРИДЦЯТИ!!!!!!!,років не спромоглася одіти армію в повсякденну і ПАРАДНУ форми одягу!!!!!!Мільярди витрачаються наліво і направо,але не на те,що потрібно.Дуже прикро!!!
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