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Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО

Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Для подальшого проходження служби до 6 прикордонного загону у м. Луцьк прибули 17 випускників Національної Академії Державної прикордонної служби ім. Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону

Наразі в управлінні загону з молодими лейтенантами проводиться навчальний збір, після завершення якого вони відправляться у підрозділи охорони кордону де, відповідно до розподілу, проходитимуть подальшу службу.

Офіцерів уже представили колективу, ознайомили зі специфікою несення служби на ділянці відповідальності, історією й традиціями загону та прикордонних підрозділів.

Через кілька днів новоприбулі лейтенанти розпочнуть свій офіцерський шлях на державному кордоні. А допомагатимуть їм у встановленні на посадах, закріплені за кожним офіцери-наставники.

Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО
Колектив волинських прикордонників поповнився молодими офіцерами. ФОТО


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Теги: волинські прикордонники, луцький загін, новоприбулі
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Коментарі 1
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ГАНЬБА-ГАНЬБИЩЕ владі,яка на протязі ТРИДЦЯТИ!!!!!!!,років не спромоглася одіти армію в повсякденну і ПАРАДНУ форми одягу!!!!!!Мільярди витрачаються наліво і направо,але не на те,що потрібно.Дуже прикро!!!
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