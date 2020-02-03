Як легко пережити робочий тиждень
Сьогодні, 03:18
Часто людям доводиться працювати довше, ніж п'ять днів на тиждень. Щоб легше впоратись із навантаженням, його треба планувати з відпочинку.
Про це повідомляє Газета ua.
Якщо думати про те, яким він потім буде, то сприймати роботу буде легше.
Щоб тиждень не здавався нескінченним, варто перерозподілити робоче навантаження: важкі завдання виконати на початку тижня, а на кінець залишити легкі справи. Це допоможе тим, чия робота пов'язана з концентрацією, і тим, хто страждає від втоми.
Все популярнішою стає ідея про чотириденний робочий тиждень, згідно із дослідженням. В Ісландії, де проводили такий експеримент, зі скороченням робочого часу, який охопив понад 1% ісландців, працівники не тільки не стали менш продуктивними, але відчули велику мотивацію і почали раціонально планувати свої завдання.
Досягати успіху буває складно, тому у важкі моменти важливо не зупинятись. Існують п'ять дієвих правил, які допоможуть не падати духом. Одна із запорук успіху - завжди дивитись на речі реальним поглядом. Адже з першого разу не все виходить. Будуть помилки, які перетворяться на досвід і дозволять досягнути більшого.
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Про це повідомляє Газета ua.
Якщо думати про те, яким він потім буде, то сприймати роботу буде легше.
Щоб тиждень не здавався нескінченним, варто перерозподілити робоче навантаження: важкі завдання виконати на початку тижня, а на кінець залишити легкі справи. Це допоможе тим, чия робота пов'язана з концентрацією, і тим, хто страждає від втоми.
Все популярнішою стає ідея про чотириденний робочий тиждень, згідно із дослідженням. В Ісландії, де проводили такий експеримент, зі скороченням робочого часу, який охопив понад 1% ісландців, працівники не тільки не стали менш продуктивними, але відчули велику мотивацію і почали раціонально планувати свої завдання.
Досягати успіху буває складно, тому у важкі моменти важливо не зупинятись. Існують п'ять дієвих правил, які допоможуть не падати духом. Одна із запорук успіху - завжди дивитись на речі реальним поглядом. Адже з першого разу не все виходить. Будуть помилки, які перетворяться на досвід і дозволять досягнути більшого.
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