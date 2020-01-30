На Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни





Про це



За минулий тиждень шляхом контрольованого підриву піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області знищила 4 боєприпаси часів Другої Світової війни.



Вибухонебезпечні знахідки виявили у Луцькому та Ковельському районах краю.



Загалом з початку року волинські піротехніки обстежили 4,4 га місцевості та вилучили 492 вибухонебезпечних предмети.



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