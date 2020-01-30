На Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 20:20
За минулий тиждень на Волині знищили 4 боєприпаси часів Другої світової війни.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
За минулий тиждень шляхом контрольованого підриву піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області знищила 4 боєприпаси часів Другої Світової війни.
Вибухонебезпечні знахідки виявили у Луцькому та Ковельському районах краю.
Загалом з початку року волинські піротехніки обстежили 4,4 га місцевості та вилучили 492 вибухонебезпечних предмети.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
За минулий тиждень шляхом контрольованого підриву піротехнічна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області знищила 4 боєприпаси часів Другої Світової війни.
Вибухонебезпечні знахідки виявили у Луцькому та Ковельському районах краю.
Загалом з початку року волинські піротехніки обстежили 4,4 га місцевості та вилучили 492 вибухонебезпечних предмети.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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