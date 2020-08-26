Як зміняться правила перетину кордону в Україні з 5 серпня

Державна прикордонна служба України роз'яснила, як зміняться правила перетину кордону з 5 серпня.Про це повідомляють на сайті Держприкордонслужби."Зокрема іноземцям, за виключенням окремих категорій, як і раніше, під час в’їзду в Україну потрібно мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування від COVID-19, який діє на весь термін перебування в Україні. А також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування на COVID-19, які проведені не більш як за 72 години до перетину державного кордону. Або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених", - ідеться у повідомленні.Водночас рішенням уряду визначено, що особи, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну, підлягають самоізоляції. Це стосується як громадян України, так і іноземців.Під самоізоляцію при перетині кордону не підпадають: особи, які не досягли 18 років; громадяни України, які виїхали за кордон до 4 серпня 2021 року; члени офіційних делегацій; працівники дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав; військовослужбовці збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони; учасники зовнішнього незалежного оцінювання; водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, поїздів.Самоізоляції також не підлягають особи, які мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації та громадяни України, які мають виданий в установленому МОЗ порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини від COVID-19."Перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного додатка електронного сервісу «Вдома» забороняється. У разі неможливості встановлення мобільного додатка, відмови від його встановлення прикордонники відмовлятимуть таким особам у перетині державного кордону", - підкреслюють у ДПСУ.Окрім цього, самоізоляція передбачена і для громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та Севастополя.Вона не стосується: осіб, які не досягли 18 років; працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні; учасників зовнішнього незалежного оцінювання; осіб, які мають намір вступити до закладів освіти; громадян України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 тощо.З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, у ДПСУ радять ознайомитися завчасно."Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням державного кордону не застосовується або припиняється в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведений після перетину державного кордону", - зауважили у ДПСУ.Така норма не стосується осіб, які прибули з Росії та Індії.Строк самоізоляції становить 10 днів для осіб, які здійснили перетин державного кордону або контрольних пунктів в’їзду-виїзду, та розпочинається через 72 години з моменту перетину.Для громадян, які здійснили перетин державного кордону та прибули з Росії, Індії та перебували на їх території більш як сім днів протягом останніх 14 днів, строк самоізоляції становить 14 днів, і вона розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинена раніше.