В Україні тарифи на електрику зростуть вдвічі





Про це, як повідомляє Ubr.ua, заявив голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко, пише



За словами Попенка, раніше Міністерством розглядалося два варіанти зміни цієї ставки в рамках нової моделі ПСО.



Для тих домогосподарств, які витрачали менше 100 кВт-год, тариф хотіли знизити до 1-1,2 кВт-ч. Для тих, хто потрапляє в "вилку" 100-500 кВт-год, ставка повинна бути встановлена на рівні 2,4 грн/кВт-ч. Понад 500 кВт-год витрати електроенергії пропонувалося обраховувати за тарифом 3,5 грн/кВт-ч.



Також вводилася додаткова група споживачів – тих, хто витрачає від 100 до 200 кВт-ч. Для цієї категорії вартість електроенергії не змінилася б, і розраховувалася б від ставки 1,68 грн/кВт-ч.



Як зміниться платіжка:



За чинним тарифом споживач, у якого за місяць "нагорає" 190 кВт-год, платить 319,2 грн. У разі затвердження першої з двох розглянутих моделей нового ПСО його витрати на світло зростуть до 475 грн (майже на 50% більше).



Для домогосподарств, які споживають 500 кВт-год і вище, вартість електроенергії повинна буде зрости найбільш значно – з 840 грн до 1750 грн (більше на 108%). Таких споживачів, наголошує Попенко, всього 15-20% від усіх в Україні.



Спеціальний пільговий режим:



Кабмін втретє переніс дату набуття чинності нового режиму ПСО (спеціального пільгового режиму – положення про спецзобов'язання) – тепер з 1 серпня на 1 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках нової моделі ПСО в Україні буде змінено тариф на електроенергію.Про це, як повідомляє Ubr.ua, заявив голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА, пише "Уніан" За словами Попенка, раніше Міністерством розглядалося два варіанти зміни цієї ставки в рамках нової моделі ПСО.Для тих домогосподарств, які витрачали менше 100 кВт-год, тариф хотіли знизити до 1-1,2 кВт-ч. Для тих, хто потрапляє в "вилку" 100-500 кВт-год, ставка повинна бути встановлена на рівні 2,4 грн/кВт-ч. Понад 500 кВт-год витрати електроенергії пропонувалося обраховувати за тарифом 3,5 грн/кВт-ч.Також вводилася додаткова група споживачів – тих, хто витрачає від 100 до 200 кВт-ч. Для цієї категорії вартість електроенергії не змінилася б, і розраховувалася б від ставки 1,68 грн/кВт-ч.За чинним тарифом споживач, у якого за місяць "нагорає" 190 кВт-год, платить 319,2 грн. У разі затвердження першої з двох розглянутих моделей нового ПСО його витрати на світло зростуть до 475 грн (майже на 50% більше).Для домогосподарств, які споживають 500 кВт-год і вище, вартість електроенергії повинна буде зрости найбільш значно – з 840 грн до 1750 грн (більше на 108%). Таких споживачів, наголошує Попенко, всього 15-20% від усіх в Україні.Кабмін втретє переніс дату набуття чинності нового режиму ПСО (спеціального пільгового режиму – положення про спецзобов'язання) – тепер з 1 серпня на 1 вересня.

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