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В Україні тарифи на електрику зростуть вдвічі

В Україні тарифи на електрику зростуть вдвічі
В рамках нової моделі ПСО в Україні буде змінено тариф на електроенергію.

Про це, як повідомляє Ubr.ua, заявив голова Комітету з питань ЖКГ Громадської ради при КМДА Олег Попенко, пише "Уніан".

За словами Попенка, раніше Міністерством розглядалося два варіанти зміни цієї ставки в рамках нової моделі ПСО.

Для тих домогосподарств, які витрачали менше 100 кВт-год, тариф хотіли знизити до 1-1,2 кВт-ч. Для тих, хто потрапляє в "вилку" 100-500 кВт-год, ставка повинна бути встановлена на рівні 2,4 грн/кВт-ч. Понад 500 кВт-год витрати електроенергії пропонувалося обраховувати за тарифом 3,5 грн/кВт-ч.

Також вводилася додаткова група споживачів – тих, хто витрачає від 100 до 200 кВт-ч. Для цієї категорії вартість електроенергії не змінилася б, і розраховувалася б від ставки 1,68 грн/кВт-ч.

Як зміниться платіжка:

За чинним тарифом споживач, у якого за місяць "нагорає" 190 кВт-год, платить 319,2 грн. У разі затвердження першої з двох розглянутих моделей нового ПСО його витрати на світло зростуть до 475 грн (майже на 50% більше).

Для домогосподарств, які споживають 500 кВт-год і вище, вартість електроенергії повинна буде зрости найбільш значно – з 840 грн до 1750 грн (більше на 108%). Таких споживачів, наголошує Попенко, всього 15-20% від усіх в Україні.

Спеціальний пільговий режим:

Кабмін втретє переніс дату набуття чинності нового режиму ПСО (спеціального пільгового режиму – положення про спецзобов'язання) – тепер з 1 серпня на 1 вересня.

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Теги: тарифи на світло, нові ціни, Україна
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Коментарі 2
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А шоб вам боком вилизли таки тарифи
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Щоб ви суки виздихали як миші
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