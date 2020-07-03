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Уряд звільнив Геращенка з МВС

Уряд звільнив Геращенка з МВС
Кабінет міністрів України сьогодні, 4 серпня, звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

Про це у телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Натомість уряд призначив двох нових заступників МВС: Мері Акопян та Богдана Драп'ятого.

Нагадаємо, Геращенка призначили на посаду заступника глави МВС у 2019 році, до цього – у період з 2014 до 2017 роки – був радником Арсена Авакова.

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Теги: Геращенко, Кабмін, звільнення, МВС
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