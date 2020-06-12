Не відповідає жодним стандартам: чому велодоріжка на Липинського у Луцьку опинилася за парканом. ВІДЕО





Чому так вийшло – у сюжеті



"Мені здається, що вона дуже небезпечка. Ти просто їдеш собі по велодоріжці, тобі знак там каже, що велодоріжка. Ти розганяєшся, не зважаєш ні на що, а там паркан. Це ж можна вбитися", - говорить велосипедистка Людмила.



Велодоріжка на Липинського, 2 облаштована на території ОСББ "Калина-Луцьк". Оскільки це приватна територія, то встановлення воріт - абсолютно законне. Тож, чому це не передбачили під час ремонту тротуару - невідомо.



"Закінчення велодоріжки зроблено на приватизованій земельній ділянці ОСББ. Тобто там, де закінчення будинку, вона так рівненько іде. І ця велодоріжка повинна закінчитись ще раніше, якщо вона повинна йти по території міста. Ворота зроблені теж на нашій приватизованій ділянці", - каже голова ОСББ "Калина-Луцьк" Василь Жур.



Чому саме так облаштували велодоріжку, вивчає директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк. А поки поки посадовець шукає шляхи вирішнення проблеми, хочеться попередити велосипедистів були уважними на вулиці Липинського, аби не травмуватися.



Нагадаємо, у Луцьку прийняли концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. Документ передбачає облаштування велодоріжок, встановлення пунктів технічного обслуговування, прокату велосипедів та електроскутерів, а також парковок та стоянок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Велосипедисти обурені доріжкою, яку облаштували на вулиці Липинського, 2 у Луцьку. Адже вона не відповідає жодним стандартам і зроблена наче зі знущанням, оскільки впирається у паркан.Чому так вийшло – у сюжеті Конкурент TV "Мені здається, що вона дуже небезпечка. Ти просто їдеш собі по велодоріжці, тобі знак там каже, що велодоріжка. Ти розганяєшся, не зважаєш ні на що, а там паркан. Це ж можна вбитися", - говорить велосипедисткаВелодоріжка на Липинського, 2 облаштована на території ОСББ "Калина-Луцьк". Оскільки це приватна територія, то встановлення воріт - абсолютно законне. Тож, чому це не передбачили під час ремонту тротуару - невідомо."Закінчення велодоріжки зроблено на приватизованій земельній ділянці ОСББ. Тобто там, де закінчення будинку, вона так рівненько іде. І ця велодоріжка повинна закінчитись ще раніше, якщо вона повинна йти по території міста. Ворота зроблені теж на нашій приватизованій ділянці", - каже голова ОСББ "Калина-Луцьк"Чому саме так облаштували велодоріжку, вивчає директор департаменту ЖКГ Луцької міськради. А поки поки посадовець шукає шляхи вирішнення проблеми, хочеться попередити велосипедистів були уважними на вулиці Липинського, аби не травмуватися.Нагадаємо,. Документ передбачає облаштування велодоріжок, встановлення пунктів технічного обслуговування, прокату велосипедів та електроскутерів, а також парковок та стоянок.

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