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Українцям дозволили подорожувати без віз до заморських територій Франції

Українцям дозволили подорожувати без віз до заморських територій Франції
Франція дозволила громадянам України з біометричними паспортами подорожувати без віз до заморських департаментів та спільнот Франції.

Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Ми давно працювали із французькими партнерами над досягненням цього рішення, яке додатково розширює свободу подорожей для українців. Наші спільні зусилля досягли успіху. Я вдячний французькому уряду за позитивний результат”,- заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство у справах Європи і закордонних справ Франції після тривалих дипломатичних зусиль української сторони.

Таким чином, українці можуть користуватися правом безвізового в’їзду до таких заморських департаментів і спільнот Франції як Гваделупа, Мартініка, Французька Гвіана, Реюньйон, Сан-П'єр і Мікелон, острів Майотта, острови Уолліс і Футуна, Нова Каледонія, Французька Полінезія, Сен-Бартелемі та Сен-Мартен.

Українські громадянами можуть перебувати на цих територіях без віз до 90 днів протягом 180-денного проміжку часу.

МЗС України звертає увагу, що в умовах пандемії, що триває, в’їзд до згаданих територій нині дозволений за умови повної імунізації вакцинами, визнаними Європейським агентством лікарських засобів (EMA) і дозволеними для використання на території Франції, або за нагальної потреби.

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Теги: Франція, Україна, безвіз
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