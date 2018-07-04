«Уряд знову лізе в кишеню»: Луцькрада вимагає у центральної влади не підвищувати ціни на енергоносії

Луцька міська рада звернеться до президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо недопущення підвищення цін на енергоносії, що веде до катастрофічного погіршення рівня життя громадян України.Текст відповідного звернення прийняли 6 серпня під час сесії Луцької міської ради.Більше того, Луцька міська рада вирішила звернутися до міських рад усіх обласних центрів із пропозицією прийняти аналогічні звернення.Луцький міський головарозповів, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла рішення про допуск підвищення на 60% вартості електроенергії.Він додав, що не так давно було засідання Ради національної безпеки і оброни, за результатами якого оголосили про те, що підвищення вартості електроенергії для населення не буде або буде незначним.«Але це – неправда. Бо вартість електроенергії є складовою ціноутворення і будь-якого тарифу, починаючи від випікання хліба, перевезення електротранспортом і завершуючи такими комунальними послугами, як постачання води, тепла і так далі. Тому теза про те, що для населення вартість електроенергії не зросте, не відповідає дійсності», - сказав Поліщук.За його словами, зростання вартості електроенергії від 2 до 4 гривень за кіловат однозначно призведе до зростання цін на усі товари, роботи і послуги. Окрім того, це негативно позначиться на міському бюджеті.Він також наголосив на тому, що ціна на газ – завищена. Для населення зберігається ціна 7400 гривень за 1000 метрів кубічних. Натомість для юридичних осіб вже проводять розмови, де оголошують ціну 18 гривень за 1 метр кубічний.«Собівартість газовидобування компанією «Укргазвидобування» становить від 3 до 4 гривень. В мене питання – куди дівається різниця між 3 або 4 гривнями і 18 гривнями, за які ми як місто будемо купувати цей газ? Не зрозуміло», - каже Ігор Поліщук.У тексті звернення, який надішлють до Києва, йдеться: «Центральна влада, жодним чином не докладає зусиль для забезпечення населення адекватним рівнем цін на природний газ та електричну енергію, в тому числі для послуг з теплопостачання, гарячого водопостачання.Уряд фактично в черговий раз намагається залізти в кишені звичайних громадян, які уже за рівнем доходів позбавлені можливості вчасно і в повному обсязі сплачувати за комунальні послуги. Витрати на комунальні послуги для більшості громадян України займають перше місце за витратами, особливо в опалювальний період».Вимоги, висловлені у зверненні подаємо без змін та правок:«- забезпечення підприємств сфери теплопостачання паливно-енергетичними ресурсами за адекватними стабільними цінами та відповідними тарифами на комунальні послуги;- внесення змін у Закон України «Про теплопостачання», в частині заборони відключення об’єктів теплокомуненерго від енергопостачання в опалювальному періоді;- прийняття змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, щодо вирішення питання врахування у тарифах на постачання теплової енергії вартості газу для різних категорій споживачів, яка утворилась при підписанні запропонованого “ТОВ Нафтогаз Трейдинг” Договору;- здійснення Міністерством юстиції посиленого контролю, за дотриманням державними виконавцями вимог Закону України «Про виконавче провадження», при примусовому виконанні рішень про стягнення боргу на користь теплопостачальних організацій. Зокрема, щодо строків та повноти вжитих заходів примусового виконання спрямованих на повне фактичне виконання виконавчих документів. З метою здійснення, вказаного контролю, пропонуємо створити робочі групи з координації, моніторингу та контролю за станом виконання рішень про стягнення боргу на користь теплопостачальних організацій;- негайне розроблення Методики визначення різниці в тарифах, що утворилась після 01.01.2016 року та врахування у державному бюджеті коштів на погашення такої різниці в тарифах та забезпечення її фінансування;- реструктуризація заборгованості підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ в період з 2016 року по 01 травня 2021 року, шляхом розстрочення її на 5 – 7 років, компенсація різниці в тарифах, списання штрафних санкцій відповідно до прийнятого Закону України від 14.07.2021 “Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу” (законопроєкт реєстраційний № 3508-д);- встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів в залежності від об’єму споживання, а саме для побутових споживачів, що споживають електричну енергію в обсягах до 100 кВт·год на місяць, а також для окремих пільгових категорій громадян (багатодітних, прийомних сімей та будинків сімейного типу);- внесення змін до законодавчо-правових актів в частині обмеження розміру штрафних санкцій до 0,01% (аналогічно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги»), які застосовуються постачальниками енергоносіїв до надавачів комунальних послуг. (Оскільки, підприємства теплокомуненерго не мають законодавчих важелів стягувати зі своїх споживачів штрафні санкції у розмірах, що співвідносяться зі штрафними санкціями постачальників енергоносіїв (природний газ, електрична енергія, тощо), що застосовуються до підприємств теплової енергетики. Зазначені обставини призводять до надмірних грошових втрат підприємства, які в умовах чинного законодавства не компенсуються нарахуваннями пені на споживачів послуг. Також наразі діє Постанова Кабінету Міністрів України № 530-IX від 17.03.2020 року, якою заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги);- вивести підприємства теплокомуненерго в окрему категорію споживачів газу, враховуючи специфіку їх роботи, та забезпечити їм постачання природного газу, для виробництва теплової енергії населенню, власного видобутку за ціною собівартості видобутку плюс, визначений Кабінетом Міністрів України, відсоток прибутку, але не вище 4000 грн за 1000 м3 без ПДВ. Це дозволить значно знизити вартість теплової енергії і забезпечити з боку теплокомуненерго максимальну оплату спожитого природного газу».