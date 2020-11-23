Вдягнув під свої: крадію штанів у луцькому ТРЦ присудили громадські роботи





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 2 серпня, пише



Як вбачається із вироку, 5 квітня чоловік завітав до магазину «CROPP», який розташований у одному із торгівельно-розважальних центрів Луцька. Лучанин підібрав штани свого розміру та, примірявши їх за ширмою, вдягнув поверх власні, розраховуючи, що цього ніхто не помітить.



Однак щось пішло не за планом і крадія затримав охоронець ТРЦ. У суді чоловік своєї вини не заперечував, потерпілий підприємець претензій до підсудного також не мав та в призначенні покарання покладався на розсуд суду.



Як пом’якшуючі обставини суд врахував щире каяття підсудного, обтяжуючих обставин суд не знайшов. Відтак чоловікові призначили покарання у вигляді ста годин громадських робіт. До слова, санкція частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раніше несудимий лучанин вирішив оновити гардероб, однак, зробив це незаконним чином. В результаті постав перед судом.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд 2 серпня, пише ІА Конкурент. Як вбачається із вироку, 5 квітня чоловік завітав до магазину «CROPP», який розташований у одному із торгівельно-розважальних центрів Луцька. Лучанин підібрав штани свого розміру та, примірявши їх за ширмою, вдягнув поверх власні, розраховуючи, що цього ніхто не помітить.Однак щось пішло не за планом і крадія затримав охоронець ТРЦ. У суді чоловік своєї вини не заперечував, потерпілий підприємець претензій до підсудного також не мав та в призначенні покарання покладався на розсуд суду.Як пом’якшуючі обставини суд врахував щире каяття підсудного, обтяжуючих обставин суд не знайшов. Відтак чоловікові призначили покарання у вигляді ста годин громадських робіт. До слова, санкція частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію