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Луцький карикатурист переміг у міжнародному конкурсі

Луцький карикатурист переміг у міжнародному конкурсі
Перше місце в конкурсі «Art Advancing Health» («Рефлексії другого року пандемії») у категорії «Art focused on the emotions of these times» отримав лучанин Микола Волошин.

Конкурс відбувся у США, там представили понад 150 робіт, пише Волинська газета.

«Емоції переповнюють! – коротко поділився враженнями від новини про перемогу Микола Волошин. – Цей творчий конкурс у США був представницьким і цікавим. Лише в категорії малюнків (карикатур) на розгляд журі було представлено щонайменше 150 робіт художників зі всієї планети. А ще ж були інші категорії… В усякому випадку, втішений, що експерти належно оцінили мої враження від другого року пандемії коронавірусу».

Микола Волошин регулярно бере участь у подібних конкурсах у різних куточках світу і отримує визнання. Цього разу – перше місце.

Він – єдиний представник України у фіналі, який презентує в Італії свій черговий доробок, присвячений 100-люттю від дня смерті співака Енріко Карузо.

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Теги: карикатурист, міжнародний конкурс, перемога, Луцьк
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