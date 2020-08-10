Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО

Триває другий день ювілейного фестивалю «Бандерштат» і зранку на території діяли найрізноманітніші локації. Усі охочі мали змогу слухати патріотичні виступи улюблених спікерів на гутірковій та літературній сценах.Гості також зранку могли доєднатися до йоги або ж інстаекскурсії. Присутні дискусували на тему «Хочу зрозуміти Схід: розмова про Донеччину і Луганщину». Пізніше виступав вокаліст гурту «От Вінта» художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценаристГості також спілкувалися з авокаткою родин Героїв Небесної сотніТакож у цей день відбулася презентація книги Степана Бандери «Перспективи Української Революції».Видовищною для усіх була реконструкція історичних подій, а саме - бій УПА проти відділів НКВС.Традиційно на території фестивалю діє ярмарка, де можна придбати тематичні сувеніри. Також гості можуть поласувати найрізноманітнішими стравами на фудкорті. На фестивалі пропонують плов, картоплю, шашлики, бограч, салати, кукурудзу та різні напої.Ввечері на «Бандерштаті» запрацює велика музична сцена.У програмі цього дня виступи гуртіва також Один в каное. А вкінці дня на гостей чекає патріотичний флешмоб до Дня незалежності.