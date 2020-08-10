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Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО

Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Триває другий день ювілейного фестивалю «Бандерштат» і зранку на території діяли найрізноманітніші локації. Усі охочі мали змогу слухати патріотичні виступи улюблених спікерів на гутірковій та літературній сценах.

Гості також зранку могли доєднатися до йоги або ж інстаекскурсії. Присутні дискусували на тему «Хочу зрозуміти Схід: розмова про Донеччину і Луганщину». Пізніше виступав вокаліст гурту «От Вінта» художник, аніматор, громадський діяч, актор і сценарист Юрій Журавель. Гості також спілкувалися з авокаткою родин Героїв Небесної сотні Євгенією Закревською.
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО

Також у цей день відбулася презентація книги Степана Бандери «Перспективи Української Революції».

Видовищною для усіх була реконструкція історичних подій, а саме - бій УПА проти відділів НКВС.
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО

Традиційно на території фестивалю діє ярмарка, де можна придбати тематичні сувеніри. Також гості можуть поласувати найрізноманітнішими стравами на фудкорті. На фестивалі пропонують плов, картоплю, шашлики, бограч, салати, кукурудзу та різні напої.

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Ввечері на «Бандерштаті» запрацює велика музична сцена.

У програмі цього дня виступи гуртів Marmor, Широкий лан, Серцевй напад, Фіолет, KARNA, ТНМК, Бумбокс, а також Один в каное. А вкінці дня на гостей чекає патріотичний флешмоб до Дня незалежності.
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО
Патріотичні гутірки та захопливі бої: як минає другий день атмосферного «Бандерштату». ФОТО

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Теги: Бандерштат, Луцьк, фестиваль
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