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Винесли вирок водію, який у Звірові на великій швидкості збив на смерть 15-річну дівчину

Винесли вирок водію, який у Звірові на великій швидкості збив на смерть 15-річну дівчину
Водія, який у селі Звірів Луцького району на смерть збив неповнолітню дівчину, засудили на три роки.

Відповідний вирок днями ухвалив Ківерцівський районний суд, пише ІА "Волинські Новини".

Трагічна ДТП сталася 19 вересня 2020 року. 25-річний водій з Тернопільщини, керуючи автомобілем Ford Focus, на трасі Луцьк-Рівне близько 22 години на великій швидкості збив 15-річну дівчину. Від отриманих численних травм постраждала померла на місці.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину та вказав, що того дня у селі Звірів, рухаючись у напрямку Рівного, побачив, як дві дівчини вийшли на дорогу. З його слів, одна з них зупинилась, а інша почала перебігати дорогу поза пішохідним переходом. Оскільки він рухався зі швидкістю 90-95 км/год, то загальмувати не встиг, і відбулося зіткнення.

Суд дослідив всі обставини справи та, взявши до уваги, що винуватець ДТП двічі притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, призначив йому три роки позбавлення волі. Крім того, позбавив на 1 рік права керувати авто. Також суд стягнув на користь батька та матері загиблої по 475 тисяч гривень моральної шкоди.

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Теги: смертельна аварія, вирок, Звірів
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