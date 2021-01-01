вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих

Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих
Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року.

Про це повідомляють у МОЗ.

Враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати бали за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року.

Також розглядається можливість запровадження додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів.

За даними дослідження ЮНІСЕФ/USAID, проведені Info Sapiens у березні 2021 — 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація, МОЗ, сімейний лікар, бонуси, стимул
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У яких населених пунктах Волині цими днями діятиме мобільний сервісний центр МВС
Сьогодні, 10:21
Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
Сьогодні, 10:03
Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих
Сьогодні, 10:00
На Волині Держгеокадастр незаконно заволодів землею вартістю майже 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 09:45
Де на Волині зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом
Сьогодні, 09:29
Схожі новини
Як вакцинуватись в Україні, якщо перше щеплення зроблене за кордоном: пояснює МОЗ Як вакцинуватись в Україні, якщо перше щеплення зроблене за кордоном: пояснює МОЗ
28 липень, 23:16
Інфекціоніст розповіла про ризики після вакцинації від COVID-19: люди повинні знати Інфекціоніст розповіла про ризики після вакцинації від COVID-19: люди повинні знати
27 липень, 19:40
МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу МОЗ рекомендує вагітним вакцинуватися від коронавірусу
26 липень, 16:01
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
20 липень, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі планують оновити парк
Сьогодні, 10:56
 0
Тимчасовий міст між Луцьком та Львовом: розповіли, як їздять автобуси. ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
 0
У яких населених пунктах Волині цими днями діятиме мобільний сервісний центр МВС
Сьогодні, 10:21
 0
Лучанин на смерть збив велосипедиста на Львівщині
Сьогодні, 10:03
 0
Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8