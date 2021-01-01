Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих
Сьогодні, 10:00
Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року.
Про це повідомляють у МОЗ.
Враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати бали за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року.
Також розглядається можливість запровадження додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів.
За даними дослідження ЮНІСЕФ/USAID, проведені Info Sapiens у березні 2021 — 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.
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Про це повідомляють у МОЗ.
Враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати бали за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року.
Також розглядається можливість запровадження додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів.
За даними дослідження ЮНІСЕФ/USAID, проведені Info Sapiens у березні 2021 — 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.
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