Сімейним лікарям хочуть ввести доплати за кількість вакцинованих

Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80% йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року.Про це повідомляють у МОЗ.Враховуючи, що частина лікарів цьогоріч вже пройшла атестацію, отримати бали за вакцинацію від COVID-19 можна буде протягом наступного року.Також розглядається можливість запровадження додаткової фінансової винагороди сімейним лікарям за високі результати охоплення щепленнями від COVID-19 серед дорослих пацієнтів.За даними дослідження ЮНІСЕФ/USAID, проведені Info Sapiens у березні 2021 — 64% українців загалом і 72% людей від 60 років дослухаються до порад сімейного лікаря, приймаючи рішення про щеплення.