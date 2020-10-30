Які правила будуть діяти у луцьких школах під час карантину

Віталій Бондар.



Вимоги щодо організації освітнього процесу



Станом на серпень 2021 року залишаються актуальними вимоги, зазначені в постанові головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 року. У "помаранчевій" зоні школи перейдуть на змішану форму навчання, у "червоній" – повністю на дистанційну форму навчання для учнів всіх класів.



Вхід до школи (як учнів, так і їх батьків) можливий лише за наявності захисної маски, в тому числі виготовленої самостійно, або респіратора та з проведенням температурного скринінгу. Температура тіла не повинна бути вищою 37,2 градуса.



"Із 1 до 4 класу дітям можна маску не одягати, з 5 до 11 класу – маска повинна бути на перерві та в коридорі. Під час уроку учні можуть бути без масок. Педагоги повинні працювати в щитку", – каже директор департаменту освіти Луцькради.



У "зеленій" та "жовтій" зонах вчителі можуть не використовувати масок під час уроку, проте в регіонах "помаранчевої" зони педагогам під час уроків рекомендують використовувати захисні щитки.



У школах повинні бути встановлені місця для обробки рук антисептичними засобами, а в санітарних кімнатах – рідке мило та паперові рушники (або електросушарки).



Зі слів директора департаменту освіти Луцької міської ради, наразі всі норми щодо освітнього процесу регламентовані постановами МОН та МОЗ України. "Що буде з 1 вересня – будемо бачити", – додав посадовець..



Чи є в луцьких школах засоби індивідуального захисту



У департаменті освіти Луцькради зазначили, що резервних коштів для закупівлі індивідуальних засобів захисту наразі немає, проте у випадку необхідності питання виноситимуть на розгляд сесії міської ради.



Станом на серпень, говорить Віктор Бондар, у школах Луцька є залишки дезінфікуючих розчинів, масок, мила із попереднього навчального року. Очільник департаменту освіти каже: за запитом керівництва шкіл закупили електросушарки для рук та автоматичні безконтактні станції дезінфекції для встановлення на всіх входах у кожній школі міста.



"Організовано все було закуплено управлінням освіти. Кожен заклад освіти подавав інформацію скільки їм необхідно антисептиків, масок, щитків тощо", – додав Віктор Бондар.



Чи будуть зміни

Серед анонсованих змін, які можуть вплинути на роботу загальноосвітніх закладів – постанова від 28 липня 2021 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236". Як зазначено у документі, зміни для закладів освіти будуть актуальними в тому випадку, коли область чи місто вийде із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки на "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні.



У такому випадку відвідувати заклад освіти учням чи студентам забороняється у разі, якщо менш як 80 % персоналу не мають документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Постанова набрала чинності з 5 серпня 2021 року.



Зі слів директора департаменту освіти Луцькради, заклад освіти буде змушений йти на дистанційну форму навчання.



"Якщо 80 % працівників буде вакцинованих, тоді питання відкидається. Я не знаю, чи це буде постановою чи проханням до санітарної свідомості, щоб люди убезпечили себе та оточуючих", – зазначив Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Освітній процес у луцьких школах з 1 вересня розпочнеться з врахуванням протиепідемічних заходів, які були затверджені постановою Міністерства охорони здоров'я від 23 квітня 2021 року. Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Луцької міської радиСтаном на серпень 2021 року залишаються актуальними вимоги, зазначені в постанові головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 року. У "помаранчевій" зоні школи перейдуть на змішану форму навчання, у "червоній" – повністю на дистанційну форму навчання для учнів всіх класів.Вхід до школи (як учнів, так і їх батьків) можливий лише за наявності захисної маски, в тому числі виготовленої самостійно, або респіратора та з проведенням температурного скринінгу. Температура тіла не повинна бути вищою 37,2 градуса."Із 1 до 4 класу дітям можна маску не одягати, з 5 до 11 класу – маска повинна бути на перерві та в коридорі. Під час уроку учні можуть бути без масок. Педагоги повинні працювати в щитку", – каже директор департаменту освіти Луцькради.У "зеленій" та "жовтій" зонах вчителі можуть не використовувати масок під час уроку, проте в регіонах "помаранчевої" зони педагогам під час уроків рекомендують використовувати захисні щитки.У школах повинні бути встановлені місця для обробки рук антисептичними засобами, а в санітарних кімнатах – рідке мило та паперові рушники (або електросушарки).Зі слів директора департаменту освіти Луцької міської ради, наразі всі норми щодо освітнього процесу регламентовані постановами МОН та МОЗ України. "Що буде з 1 вересня – будемо бачити", – додав посадовець..У департаменті освіти Луцькради зазначили, що резервних коштів для закупівлі індивідуальних засобів захисту наразі немає, проте у випадку необхідності питання виноситимуть на розгляд сесії міської ради.Станом на серпень, говорить Віктор Бондар, у школах Луцька є залишки дезінфікуючих розчинів, масок, мила із попереднього навчального року. Очільник департаменту освіти каже: за запитом керівництва шкіл закупили електросушарки для рук та автоматичні безконтактні станції дезінфекції для встановлення на всіх входах у кожній школі міста."Організовано все було закуплено управлінням освіти. Кожен заклад освіти подавав інформацію скільки їм необхідно антисептиків, масок, щитків тощо", – додав Віктор Бондар.Чи будуть зміниСеред анонсованих змін, які можуть вплинути на роботу загальноосвітніх закладів – постанова від 28 липня 2021 року "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236". Як зазначено у документі, зміни для закладів освіти будуть актуальними в тому випадку, коли область чи місто вийде із "зеленого" рівня епідемічної небезпеки на "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівні.У такому випадку відвідувати заклад освіти учням чи студентам забороняється у разі, якщо менш як 80 % персоналу не мають документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. Постанова набрала чинності з 5 серпня 2021 року.Зі слів директора департаменту освіти Луцькради, заклад освіти буде змушений йти на дистанційну форму навчання."Якщо 80 % працівників буде вакцинованих, тоді питання відкидається. Я не знаю, чи це буде постановою чи проханням до санітарної свідомості, щоб люди убезпечили себе та оточуючих", – зазначив Віталій Бондар.

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