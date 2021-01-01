На Волині на нелегальній АЗС вилучили 12 тонн пального

Прокурори Ковельської окружної прокуратури спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою вкотре викрили підпільну автозаправну станцію у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили 12 тонн дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та понад 45 тисяч гривень, вилучених від незаконного промислу.Досудове розслідування триває. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.