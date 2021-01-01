На Волині на нелегальній АЗС вилучили 12 тонн пального
Сьогодні, 14:24
Прокурори Ковельської окружної прокуратури спільно з працівниками поліції в межах розслідування кримінального провадження про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою вкотре викрили підпільну автозаправну станцію у Ковелі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили 12 тонн дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та понад 45 тисяч гривень, вилучених від незаконного промислу.
Досудове розслідування триває. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
У ході проведення огляду на АЗС виявили та вилучили 12 тонн дизпалива, цистерни для його зберігання, устаткування для його розливу та понад 45 тисяч гривень, вилучених від незаконного промислу.
Досудове розслідування триває. Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині на нелегальній АЗС вилучили 12 тонн пального
Сьогодні, 14:24
1 вересня у Луцьку завершать ремонт гімназії №4. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
Ковельські Кайдаші: сусіди воюють за частину двору. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
«Волинська Голландія» готується до осіннього фестивалю. ФОТО
Сьогодні, 13:53