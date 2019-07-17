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У Шацькому районі на День села розіграли путівку у Єгипет. ФОТО

У Шацькому районі на День села розіграли путівку у Єгипет. ФОТО
Жителі Мельник, що у Шацькому районі, святкували 7 серпня День села. Розпочалося свято з ранкового богослужіння у Свято-Аннівському храмі.

Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.

Далі спортивні змагання з футболу та підіймання гирі об’єднали найспритніших і найсильніших. А надвечір розпочалася насичена концертна програма з виступами артистів, з привітанням від господарів та гостей, з розвагами для дітей, численними подарунками та частуванням.

Кульмінацією свята став розіграш святкової лотереї, головним призом якої стала путівка на відпочинок у Єгипет для двох осіб, що дісталася жительці села Катерині Верчук.
У Шацькому районі на День села розіграли путівку у Єгипет. ФОТО
У Шацькому районі на День села розіграли путівку у Єгипет. ФОТО


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Теги: Шацький район, розіграш, Єгипет, подорож, День села
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