У Шацькому районі на День села розіграли путівку у Єгипет. ФОТО

Жителі Мельник, що у Шацькому районі, святкували 7 серпня День села. Розпочалося свято з ранкового богослужіння у Свято-Аннівському храмі.Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.Далі спортивні змагання з футболу та підіймання гирі об’єднали найспритніших і найсильніших. А надвечір розпочалася насичена концертна програма з виступами артистів, з привітанням від господарів та гостей, з розвагами для дітей, численними подарунками та частуванням.Кульмінацією свята став розіграш святкової лотереї, головним призом якої стала путівка на відпочинок у Єгипет для двох осіб, що дісталася жительці села