У Шацькому районі на День села розіграли путівку у Єгипет. ФОТО
Сьогодні, 17:47
Жителі Мельник, що у Шацькому районі, святкували 7 серпня День села. Розпочалося свято з ранкового богослужіння у Свято-Аннівському храмі.
Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.
Далі спортивні змагання з футболу та підіймання гирі об’єднали найспритніших і найсильніших. А надвечір розпочалася насичена концертна програма з виступами артистів, з привітанням від господарів та гостей, з розвагами для дітей, численними подарунками та частуванням.
Кульмінацією свята став розіграш святкової лотереї, головним призом якої стала путівка на відпочинок у Єгипет для двох осіб, що дісталася жительці села Катерині Верчук.
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Про це повідомляють у Шацькій селищній раді.
Далі спортивні змагання з футболу та підіймання гирі об’єднали найспритніших і найсильніших. А надвечір розпочалася насичена концертна програма з виступами артистів, з привітанням від господарів та гостей, з розвагами для дітей, численними подарунками та частуванням.
Кульмінацією свята став розіграш святкової лотереї, головним призом якої стала путівка на відпочинок у Єгипет для двох осіб, що дісталася жительці села Катерині Верчук.
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Сьогодні, 17:47