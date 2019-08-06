Переможниця Євробачення «запалюватиме» на фестивалі біля Луцька

Руслана (Руслана Лижичко).



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«Приготуйтеся до диких танців та гуцульського драйву, адже в Боратині «запалюватиме» переможниця Євробачення-2004 РУСЛАНА. Разом з хітами, що принесли їй всесвітнє визнання, співачка даруватиме гостям Фестивалю свій запал, драйв та нестримну енергію», - йдеться на сайті сільради.



Наймасштабніше свято громади відбудеться у Боратині 22 серпня.





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