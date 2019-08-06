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Переможниця Євробачення «запалюватиме» на фестивалі біля Луцька

Переможниця Євробачення «запалюватиме» на фестивалі біля Луцька
На фестивалі у Боратині «запалюватиме» переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004 Руслана (Руслана Лижичко).

Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.

«Приготуйтеся до диких танців та гуцульського драйву, адже в Боратині «запалюватиме» переможниця Євробачення-2004 РУСЛАНА. Разом з хітами, що принесли їй всесвітнє визнання, співачка даруватиме гостям Фестивалю свій запал, драйв та нестримну енергію», - йдеться на сайті сільради.

Наймасштабніше свято громади відбудеться у Боратині 22 серпня.


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Теги: Боратин, фестиваль, Руслана
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