Переможниця Євробачення «запалюватиме» на фестивалі біля Луцька
Сьогодні, 10:28
На фестивалі у Боратині «запалюватиме» переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004 Руслана (Руслана Лижичко).
Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.
«Приготуйтеся до диких танців та гуцульського драйву, адже в Боратині «запалюватиме» переможниця Євробачення-2004 РУСЛАНА. Разом з хітами, що принесли їй всесвітнє визнання, співачка даруватиме гостям Фестивалю свій запал, драйв та нестримну енергію», - йдеться на сайті сільради.
Наймасштабніше свято громади відбудеться у Боратині 22 серпня.
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Про це повідомляють на сайті Боратинської сільської ради.
«Приготуйтеся до диких танців та гуцульського драйву, адже в Боратині «запалюватиме» переможниця Євробачення-2004 РУСЛАНА. Разом з хітами, що принесли їй всесвітнє визнання, співачка даруватиме гостям Фестивалю свій запал, драйв та нестримну енергію», - йдеться на сайті сільради.
Наймасштабніше свято громади відбудеться у Боратині 22 серпня.
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