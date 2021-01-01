П'яні, з укусами тварин: скільки волинян звернулося до Луцької клінічної лікарні за вихідні





З них госпіталізовано - 65, надано амбулаторну допомогу амбулаторно 42.



У травмпункт звернулося 106 травмованих, з них - 19 з переломами. 10 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини.



В операційному блоці хірурги виконали 42 оперативні втручанння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 107 пацієнтів. Про це інформують на сторінці медзакладу у Facebook.З них госпіталізовано - 65, надано амбулаторну допомогу амбулаторно 42.У травмпункт звернулося 106 травмованих, з них - 19 з переломами. 10 пацієнтів було у стані сильного алкогольного сп’яніння, 2-х покусали тварини.В операційному блоці хірурги виконали 42 оперативні втручанння.

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