NASA опублікувало карту пожеж на Землі
Сьогодні, 12:44
Масштабні лісові пожежі вирують на п'яти з шести континетів.
Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар і Індонезія, пише "Слово і Діло".
Як відомо, раніше у Туреччині спалахнули лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів в Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали. У той же час, іншу частину країни накрили повені.
Через пожежі в Греції перекрили частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.
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Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар і Індонезія, пише "Слово і Діло".
Як відомо, раніше у Туреччині спалахнули лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів в Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали. У той же час, іншу частину країни накрили повені.
Через пожежі в Греції перекрили частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.
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