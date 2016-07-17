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NASA опублікувало карту пожеж на Землі

NASA опублікувало карту пожеж на Землі
Масштабні лісові пожежі вирують на п'яти з шести континетів.

Вогнем охоплені Північна і Південна Америка, Євразія, Африка, Австралія. Червоні від пожеж Мадагаскар і Індонезія, пише "Слово і Діло".

Як відомо, раніше у Туреччині спалахнули лісові пожежі, зокрема, поблизу популярних серед українців курортів в Бодрумі, Мармарисі, Анталії та Сіді. Також вогонь дістався до міста Манавгат, частково охопивши центральні квартали. У той же час, іншу частину країни накрили повені.

Через пожежі в Греції перекрили частину автомагістралі, яка з'єднувала Афіни з північними регіонами країни. Тисячі людей були змушені покинути свої будинки через загрозу.
NASA опублікувало карту пожеж на Землі
NASA опублікувало карту пожеж на Землі

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Теги: пожежі, Земля, карта
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