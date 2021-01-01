У WhatsApp з'явилася нова функція
Сьогодні, 03:18
Месенджер WhatsApp дозволив пересилати дані чатів між пристроями із операційної системою Android та iOS.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.
Першими смартфонами, які дозволятимуть передачу даних із iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж «найближчими тижнями» вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS.
Зазначається, що для самої передачі дані чатів обидва пристрої все ще повинні бути з’єднані між собою за допомогою кабелю USB-C to Lightning.
Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня південнокорейська компанія Samsung представила два гнучкі смартфони Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.
Першими смартфонами, які дозволятимуть передачу даних із iOS на Android стали Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
Ця функція поступово стане доступною на пристроях Samsung з операційною системою Android 10 або новіших версіях, перш ніж «найближчими тижнями» вона з’явиться на всіх інших пристроях з Android та iOS.
Зазначається, що для самої передачі дані чатів обидва пристрої все ще повинні бути з’єднані між собою за допомогою кабелю USB-C to Lightning.
Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня південнокорейська компанія Samsung представила два гнучкі смартфони Galaxy Z Flip 3 та Galaxy Z Fold 3.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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