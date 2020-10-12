Волинянин поштою намагався розіслати насіння коноплі у різні країни світу. ФОТО





Вперше в зоні діяльності митниці фіксують незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі.



Так, 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу волинянин відправляв до США, а також до Казахстану та РФ – Башкортостану, Архангельщини, Ростовщини, Свердловщини, Самари, Калінінграду, Іркутська, Санкт-Петербургу та Москви.



За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники. Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння.



В кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням «WW», «Mazar», «Tutan khamon», «Amnesia», «Extreme», «Brooklyn», «Adrenaline», «Ultimate», «Kush», «Moby Dick», «Blu cheese» тощо. Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.



Як встановили митні експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.



Таким чином, відправник намагався переслати у міжнародних поштових відправленнях заборонений товар та ще й з приховуванням від митного контролю.



Стосовно волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Київські митники припинили спробу волинянина розіслати світом 18 тис. насінин сортового канабісу з вмістом небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Про це інформують у пресслужбі установи.Вперше в зоні діяльності митниці фіксують незаконні спроби переслати поштою з України насіння сортової коноплі.Так, 15 міжнародних поштових відправлень з насінням канабісу волинянин відправляв до США, а також до Казахстану та РФ – Башкортостану, Архангельщини, Ростовщини, Свердловщини, Самари, Калінінграду, Іркутська, Санкт-Петербургу та Москви.За документами, українець відправляв за кордон лише перехідники. Пластикові перехідники до аудіо- та відеотехніки справді знаходилися у цих посилках, але містили зовсім не властиве їм начиння.В кожному перехіднику київські митники виявили поліетиленовий пакуночок (загалом – біля сотні) з насінням коноплі з нанесеним маркуванням «WW», «Mazar», «Tutan khamon», «Amnesia», «Extreme», «Brooklyn», «Adrenaline», «Ultimate», «Kush», «Moby Dick», «Blu cheese» тощо. Найбільша кількість з цієї партії коноплі пересилалася до штату Каліфорнія в США – 4969 насінин.Як встановили митні експерти, у складі всього насіння виявлено тетрагідроканнабінол, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких в Україні заборонено. Відповідно до фахового висновку, вартість насіння становить 3 млн грн.Таким чином, відправник намагався переслати у міжнародних поштових відправленнях заборонений товар та ще й з приховуванням від митного контролю.Стосовно волинянина Київська митниця склала 15 протоколів про порушення митних правил за статтями 473 та 483 Митного кодексу України. Насіння вилучили.

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