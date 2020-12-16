Онкохворі жителі Ковельщини отримають по 5 тисяч гривень від держави
Сьогодні, 19:00
На засіданні виконкому прийнято рішення про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Попередньо їх заяви розглянула комісія з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.
Про це йдеться на сайті Ковельради.
На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, буде надано понад 48 тисяч гривень п’ятдесяти восьми особам.
Чотирнадцять людей, які мають онкологічні захворювання, отримають 70 тисяч (по п’ять тисяч кожен). На лікування дитини, хворої на ДЦП, виділено п’ять тисяч гривень.
Трьом громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять 15 тисяч, трьом сім’ям учасників АТО й ООС – одинадцять тисяч гривень.
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Про це йдеться на сайті Ковельради.
На лікування і підтримку тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах, буде надано понад 48 тисяч гривень п’ятдесяти восьми особам.
Чотирнадцять людей, які мають онкологічні захворювання, отримають 70 тисяч (по п’ять тисяч кожен). На лікування дитини, хворої на ДЦП, виділено п’ять тисяч гривень.
Трьом громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні Сили, виплатять 15 тисяч, трьом сім’ям учасників АТО й ООС – одинадцять тисяч гривень.
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