На Говерлі заблукав 6-річний хлопчик

На горі Говерла шукають маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.Інцидент стався 14 серпня, близько 19:05, -повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій."Під час підйому групою туристів у складі шістьох людей з міста Коломия зеленим маршрутом на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження", - йдеться у повідомленні ДСНС.Для проведення пошукових робіт від ДСНС залучилися рятувальники пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох осіб, п'ятеро надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на горі Говерла.Також до пошуків долучили два рятувальники на квадроциклі ПРВ селища Лазенщина ГУ ДСНС у Закарпатській області.Оголошено "Збір-Аварія" пошуково-рятувального відділення ДСНС міста Яремче.Пошуки дитини тривають.