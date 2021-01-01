На Говерлі заблукав 6-річний хлопчик
Сьогодні, 00:10
На горі Говерла шукають маленького хлопчика, який відстав від групи і заблукав.
Інцидент стався 14 серпня, близько 19:05, -повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Під час підйому групою туристів у складі шістьох людей з міста Коломия зеленим маршрутом на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Для проведення пошукових робіт від ДСНС залучилися рятувальники пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох осіб, п'ятеро надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на горі Говерла.
Також до пошуків долучили два рятувальники на квадроциклі ПРВ селища Лазенщина ГУ ДСНС у Закарпатській області.
Оголошено "Збір-Аварія" пошуково-рятувального відділення ДСНС міста Яремче.
Пошуки дитини тривають.
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Інцидент стався 14 серпня, близько 19:05, -повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Під час підйому групою туристів у складі шістьох людей з міста Коломия зеленим маршрутом на гору Говерла, поблизу селища Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Для проведення пошукових робіт від ДСНС залучилися рятувальники пошуково-рятувального відділення в складі чотирьох осіб, п'ятеро надзвичайників та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на горі Говерла.
Також до пошуків долучили два рятувальники на квадроциклі ПРВ селища Лазенщина ГУ ДСНС у Закарпатській області.
Оголошено "Збір-Аварія" пошуково-рятувального відділення ДСНС міста Яремче.
Пошуки дитини тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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