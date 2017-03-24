На Волині браконьєри застрелили козулю





Про це повідомляє ВОУЛМГ.



Події відбулися на території мисливських угідь, що в користуванні Українського товариства мисливців та рибалок, – між селами Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району.



На місці затримали 4 чоловіків. Поруч в автівці виявили зброю – 5 одиниць, одна з яких – без належних документів.



Браконьєри – місцеві жителі села Ветли. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 серпня під час вечірнього рейду працівники державної лісової охорони та єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» затримали браконьєрів, які встигли застрелити самця козулі.Про це повідомляє ВОУЛМГ.Події відбулися на території мисливських угідь, що в користуванні Українського товариства мисливців та рибалок, – між селами Ветли та Мукошино Камінь-Каширського району.На місці затримали 4 чоловіків. Поруч в автівці виявили зброю – 5 одиниць, одна з яких – без належних документів.Браконьєри – місцеві жителі села Ветли. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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