Сезонні роботи: де волиняни можуть підзаробити влітку та які будуть пропозиції на осінь

Літо – не лише час для відпочинку. У цей період чимало українців шукає підробіток на сезонних роботах за кордоном. Однак можливість заробити на сезонних роботах влітку також є в Україні, зокрема і на території Волинської області.Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятостірозповіла дляпро те, на які сезонні роботи влаштовувались волиняни, які зарплати, актуальні пропозиції в області та сезонні роботи на осінь.За словами Оксани Меріди, пропозиції щодо такого виду заробітку з’являлись ще у кінці березня, коли розпочались весняно-польові роботи.«Люди працювали водіями, трактористами, на підсобних роботах в галузі сільського господарства», - каже Оксана Меріда.Влітку 2021 року 211 роботодавців запропонували більше 570 вакансій на сезонних роботах. Оксана Володимирівна зауважує, що найбільше такий пропозицій було у сфері обслуговування (бармени, офіціанти, баристи, адміністратори) та сільського господарства (збір ожини, малини, полуниці, сортування в холодильниках і морозильних цехах, перебирання ягід тощо). Були і різні цікаві роботи. До прикладу, рятувальники у санаторій.Однак, як каже Оксана Меріда, зараз літній сезон підходить до завершення, тому вакансій вже менше. Наразі працівники потрібні у Маневичах на підприємстві «Сав Агро Партнер». Йдеться про збыр малини у селі Велика Осниця. Є 14 пропозицій роботи на полі та 4 – на перебирання ягід в холодильнику. Зарплата – від 8 тисяч гривень.Також є пропозиції для тракториста та водія у Локачинському районі на підприємстві «Кремеш». Тут можна заробити від 8 тисяч гривень на місяць.У Луцькому районі для підсобних робіт на підприємстві «Веселе-агро» також потрібні праціники. Роботи триватимуть до початку листопада цього року. Заробітна плата – від 6 тисяч гривень.Оксана Меріда зазначає, що з початком опалювального сезону для волинян з’явиться чимало вакансій: «Літній сезон вже закінчується. Далі у нас знову будуть хороші пропозиції на сезонні роботи тому, що в нас буде починатися опалювальний сезон. Зокрема, ми будемо робити підвищення кваліфікації кочегарів. Це більше 1 200 осіб. Вони також будуть працювати сезонно. Також шукатимуть кухарів у школи та садочки. Потрібно буде більше 60 осіб», - розповідає начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Для того, аби отримати роботу, потрібно звернутися до Волинського обласного центру зайнятості або до будь-якої філії.