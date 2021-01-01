вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сезонні роботи: де волиняни можуть підзаробити влітку та які будуть пропозиції на осінь

Сезонні роботи: де волиняни можуть підзаробити влітку та які будуть пропозиції на осінь
Літо – не лише час для відпочинку. У цей період чимало українців шукає підробіток на сезонних роботах за кордоном. Однак можливість заробити на сезонних роботах влітку також є в Україні, зокрема і на території Волинської області.

Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда розповіла для Інформаційного агентства ВолиньPost про те, на які сезонні роботи влаштовувались волиняни, які зарплати, актуальні пропозиції в області та сезонні роботи на осінь.

За словами Оксани Меріди, пропозиції щодо такого виду заробітку з’являлись ще у кінці березня, коли розпочались весняно-польові роботи.

«Люди працювали водіями, трактористами, на підсобних роботах в галузі сільського господарства», - каже Оксана Меріда.

Влітку 2021 року 211 роботодавців запропонували більше 570 вакансій на сезонних роботах. Оксана Володимирівна зауважує, що найбільше такий пропозицій було у сфері обслуговування (бармени, офіціанти, баристи, адміністратори) та сільського господарства (збір ожини, малини, полуниці, сортування в холодильниках і морозильних цехах, перебирання ягід тощо). Були і різні цікаві роботи. До прикладу, рятувальники у санаторій.

Однак, як каже Оксана Меріда, зараз літній сезон підходить до завершення, тому вакансій вже менше. Наразі працівники потрібні у Маневичах на підприємстві «Сав Агро Партнер». Йдеться про збыр малини у селі Велика Осниця. Є 14 пропозицій роботи на полі та 4 – на перебирання ягід в холодильнику. Зарплата – від 8 тисяч гривень.

Також є пропозиції для тракториста та водія у Локачинському районі на підприємстві «Кремеш». Тут можна заробити від 8 тисяч гривень на місяць.

У Луцькому районі для підсобних робіт на підприємстві «Веселе-агро» також потрібні праціники. Роботи триватимуть до початку листопада цього року. Заробітна плата – від 6 тисяч гривень.

Оксана Меріда зазначає, що з початком опалювального сезону для волинян з’явиться чимало вакансій: «Літній сезон вже закінчується. Далі у нас знову будуть хороші пропозиції на сезонні роботи тому, що в нас буде починатися опалювальний сезон. Зокрема, ми будемо робити підвищення кваліфікації кочегарів. Це більше 1 200 осіб. Вони також будуть працювати сезонно. Також шукатимуть кухарів у школи та садочки. Потрібно буде більше 60 осіб», - розповідає начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Для того, аби отримати роботу, потрібно звернутися до Волинського обласного центру зайнятості або до будь-якої філії.

Контакти та детальну інформацію можна знайти на сайті Волинського обласного центру зайнятості: https://vol.dcz.gov.ua/.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, сезонні роботи, літо, робота, господарство, центр зайнятості
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Бажаю їм таких заробітків,як вони оцінюють працю
Відповісти
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – мітинг біля Генконсульства Польщі, журналістів просили долучитися «для кількості»
Сьогодні, 12:03
У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:55
Сезонні роботи: де волиняни можуть підзаробити влітку та які будуть пропозиції на осінь
Сьогодні, 11:40
На Волині блискавка підпалила будівлю. ФОТО
Сьогодні, 11:25
Острівці безпеки на дорогах можуть стати острівцями смерті, – Луцька райрада
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Де і на яку зарплату на Волині шукають операторів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де і на яку зарплату на Волині шукають операторів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 серпень, 18:20
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
04 серпень, 10:00
Які вакансії із зарплатою від 15 до 40 тисяч гривень пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії із зарплатою від 15 до 40 тисяч гривень пропонують на Волині. ПЕРЕЛІК
29 липень, 10:40
Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК
28 липень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині діти знайшли більше 20 боєприпасів часів війни
Сьогодні, 12:19
 0
Про евакуацію з Афганістану просять 120 українців
Сьогодні, 12:15
 0
На АЗС на Волині влаштували стрілянину
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку – мітинг біля Генконсульства Польщі, журналістів просили долучитися «для кількості»
Сьогодні, 12:03
 0
У Луцьку обдарованим школярам призначать стипендії міськради. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:55
 0
Медіа
відео
1/8