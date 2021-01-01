Сезонні роботи: де волиняни можуть підзаробити влітку та які будуть пропозиції на осінь
Сьогодні, 11:40
Літо – не лише час для відпочинку. У цей період чимало українців шукає підробіток на сезонних роботах за кордоном. Однак можливість заробити на сезонних роботах влітку також є в Україні, зокрема і на території Волинської області.
Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда розповіла для Інформаційного агентства ВолиньPost про те, на які сезонні роботи влаштовувались волиняни, які зарплати, актуальні пропозиції в області та сезонні роботи на осінь.
За словами Оксани Меріди, пропозиції щодо такого виду заробітку з’являлись ще у кінці березня, коли розпочались весняно-польові роботи.
«Люди працювали водіями, трактористами, на підсобних роботах в галузі сільського господарства», - каже Оксана Меріда.
Влітку 2021 року 211 роботодавців запропонували більше 570 вакансій на сезонних роботах. Оксана Володимирівна зауважує, що найбільше такий пропозицій було у сфері обслуговування (бармени, офіціанти, баристи, адміністратори) та сільського господарства (збір ожини, малини, полуниці, сортування в холодильниках і морозильних цехах, перебирання ягід тощо). Були і різні цікаві роботи. До прикладу, рятувальники у санаторій.
Однак, як каже Оксана Меріда, зараз літній сезон підходить до завершення, тому вакансій вже менше. Наразі працівники потрібні у Маневичах на підприємстві «Сав Агро Партнер». Йдеться про збыр малини у селі Велика Осниця. Є 14 пропозицій роботи на полі та 4 – на перебирання ягід в холодильнику. Зарплата – від 8 тисяч гривень.
Також є пропозиції для тракториста та водія у Локачинському районі на підприємстві «Кремеш». Тут можна заробити від 8 тисяч гривень на місяць.
У Луцькому районі для підсобних робіт на підприємстві «Веселе-агро» також потрібні праціники. Роботи триватимуть до початку листопада цього року. Заробітна плата – від 6 тисяч гривень.
Оксана Меріда зазначає, що з початком опалювального сезону для волинян з’явиться чимало вакансій: «Літній сезон вже закінчується. Далі у нас знову будуть хороші пропозиції на сезонні роботи тому, що в нас буде починатися опалювальний сезон. Зокрема, ми будемо робити підвищення кваліфікації кочегарів. Це більше 1 200 осіб. Вони також будуть працювати сезонно. Також шукатимуть кухарів у школи та садочки. Потрібно буде більше 60 осіб», - розповідає начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Для того, аби отримати роботу, потрібно звернутися до Волинського обласного центру зайнятості або до будь-якої філії.
Контакти та детальну інформацію можна знайти на сайті Волинського обласного центру зайнятості: https://vol.dcz.gov.ua/.
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Начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості Оксана Меріда розповіла для Інформаційного агентства ВолиньPost про те, на які сезонні роботи влаштовувались волиняни, які зарплати, актуальні пропозиції в області та сезонні роботи на осінь.
За словами Оксани Меріди, пропозиції щодо такого виду заробітку з’являлись ще у кінці березня, коли розпочались весняно-польові роботи.
«Люди працювали водіями, трактористами, на підсобних роботах в галузі сільського господарства», - каже Оксана Меріда.
Влітку 2021 року 211 роботодавців запропонували більше 570 вакансій на сезонних роботах. Оксана Володимирівна зауважує, що найбільше такий пропозицій було у сфері обслуговування (бармени, офіціанти, баристи, адміністратори) та сільського господарства (збір ожини, малини, полуниці, сортування в холодильниках і морозильних цехах, перебирання ягід тощо). Були і різні цікаві роботи. До прикладу, рятувальники у санаторій.
Однак, як каже Оксана Меріда, зараз літній сезон підходить до завершення, тому вакансій вже менше. Наразі працівники потрібні у Маневичах на підприємстві «Сав Агро Партнер». Йдеться про збыр малини у селі Велика Осниця. Є 14 пропозицій роботи на полі та 4 – на перебирання ягід в холодильнику. Зарплата – від 8 тисяч гривень.
Також є пропозиції для тракториста та водія у Локачинському районі на підприємстві «Кремеш». Тут можна заробити від 8 тисяч гривень на місяць.
У Луцькому районі для підсобних робіт на підприємстві «Веселе-агро» також потрібні праціники. Роботи триватимуть до початку листопада цього року. Заробітна плата – від 6 тисяч гривень.
Оксана Меріда зазначає, що з початком опалювального сезону для волинян з’явиться чимало вакансій: «Літній сезон вже закінчується. Далі у нас знову будуть хороші пропозиції на сезонні роботи тому, що в нас буде починатися опалювальний сезон. Зокрема, ми будемо робити підвищення кваліфікації кочегарів. Це більше 1 200 осіб. Вони також будуть працювати сезонно. Також шукатимуть кухарів у школи та садочки. Потрібно буде більше 60 осіб», - розповідає начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.
Для того, аби отримати роботу, потрібно звернутися до Волинського обласного центру зайнятості або до будь-якої філії.
Контакти та детальну інформацію можна знайти на сайті Волинського обласного центру зайнятості: https://vol.dcz.gov.ua/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Бажаю їм таких заробітків,як вони оцінюють працю
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