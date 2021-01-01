На Світязі будують спорткомплекс європейського рівня. ВІДЕО





Як ведуться роботи на березі Світязя та коли будівництво планують завершити роботи – йдеться



«Дасть можливість не лише залучити спортсменів, команди для навчально-тренувальних зборів тут, на базі для університету, а й суттєво поліпшити туристичне забезпечення регіону. Тому це надзвичайно правильний проєкт, який дасть хороші позитивні результати», – каже ректор ВНУ Анатолій Цьось.Зараз будівельники працюють над фундаментом. А відкрити спорткомплекс хочуть до листопада цього року. Хоч з вигляду це нереально, виконроб заспокоює: все під контролем, адже будівництво відбувається у декілька етапів, які ведуться паралельно.



Попереду – стіни, комунікації та монтаж даху. Загалом проєкт передбачає будівництво двох зблокованих прямокутних споруд: одноповерхового спорткомплексу і триповерхового господарського, де розмістять санвузли, кімнати відпочинку та інші приміщення.



Загальна площа – 1500 квадратів. У новій будові передбачені два ліфти, пристосовані для людей з інвалідністю.



«Ми маємо дуже велику надію, що Світязь не буде все-таки влітку два місяці чи три місяці, а він буде розвиватися і в зимовий період, і в міжсезоння», – висловився голова облради Григорій Недопад.



Спорткомплексів такого рівня, кажуть, на Волині буде два.



«Один буде загальнодержавний, це в Торчині, там, де можна змагання проводити загальноукраїнського рівня, а цей уже міжнародного рівня, і віримо в те, що наші спортсмени будуть привозити більше медалей з олімпійських ігор», – розповів народний депутат Вячеслав Рубльов.



Загальна вартість цього будівництва 19 мільйонів гривень. Майже 17 з них – гроші Державного фонду регіонального розвитку, решта – місцевий бюджет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету розпочали будувати спортивний комплекс. Він має стати базою для тренувань волинських спортсменів та локацією для проведення змагань міжнародного рівня.Як ведуться роботи на березі Світязя та коли будівництво планують завершити роботи – йдеться у сюжеті 12 каналу. «Дасть можливість не лише залучити спортсменів, команди для навчально-тренувальних зборів тут, на базі для університету, а й суттєво поліпшити туристичне забезпечення регіону. Тому це надзвичайно правильний проєкт, який дасть хороші позитивні результати», – каже ректор ВНУ Анатолій Цьось.Зараз будівельники працюють над фундаментом. А відкрити спорткомплекс хочуть до листопада цього року. Хоч з вигляду це нереально, виконроб заспокоює: все під контролем, адже будівництво відбувається у декілька етапів, які ведуться паралельно.Попереду – стіни, комунікації та монтаж даху. Загалом проєкт передбачає будівництво двох зблокованих прямокутних споруд: одноповерхового спорткомплексу і триповерхового господарського, де розмістять санвузли, кімнати відпочинку та інші приміщення.Загальна площа – 1500 квадратів. У новій будові передбачені два ліфти, пристосовані для людей з інвалідністю.«Ми маємо дуже велику надію, що Світязь не буде все-таки влітку два місяці чи три місяці, а він буде розвиватися і в зимовий період, і в міжсезоння», – висловився голова облради Григорій Недопад.Спорткомплексів такого рівня, кажуть, на Волині буде два.«Один буде загальнодержавний, це в Торчині, там, де можна змагання проводити загальноукраїнського рівня, а цей уже міжнародного рівня, і віримо в те, що наші спортсмени будуть привозити більше медалей з олімпійських ігор», – розповів народний депутат Вячеслав Рубльов.Загальна вартість цього будівництва 19 мільйонів гривень. Майже 17 з них – гроші Державного фонду регіонального розвитку, решта – місцевий бюджет.

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