Волинянин, який п'яним мало не зарізав пасинка, постане перед судом

64-річний житель села Вишнів Ковельського району, який підрізав пасинка, постане перед судом.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство вважає, що уночі 27 червня 2021 року нетверезий чоловік вдарив ножем у живіт сина своєї співмешканки.Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.Обвинувачений у вчиненні цього злочину волинянин перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.