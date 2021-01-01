Волинянин, який п'яним мало не зарізав пасинка, постане перед судом
Сьогодні, 16:56
64-річний житель села Вишнів Ковельського району, який підрізав пасинка, постане перед судом.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що уночі 27 червня 2021 року нетверезий чоловік вдарив ножем у живіт сина своєї співмешканки.
Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.
Обвинувачений у вчиненні цього злочину волинянин перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що уночі 27 червня 2021 року нетверезий чоловік вдарив ножем у живіт сина своєї співмешканки.
Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.
Обвинувачений у вчиненні цього злочину волинянин перебуває під вартою і невдовзі постане перед судом.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Фото - ілюстративне
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